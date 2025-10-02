AVISO: Medientermin zur Studie „Diversity Management in der Dimension LGBTIQ in Wiener Unternehmen“

Wien (OTS) -

In Österreich gibt es laut Schätzungen ca. 200.000 bis 300.0000 LGBTIQ-Beschäftigte. Dennoch sind LGBTIQ-Beschäftigte in verschiedenen Lebensbereichen mit Diskriminierungen konfrontiert, im Arbeitskontext kommen diese besonders häufig vor. Das führt dazu, dass LGBTIQ-Personen am Arbeitsplatz oft ungeoutet bleiben, insbesondere gegenüber Führungskräften. Diversity Management ist daher wichtig, um auch im beruflichen Rahmen einen offenen Umgang mit LGBTIQ-Themen zu erreichen.



PK zur Studie „Diversity Management in der Dimension LGBTIQ in Wiener Unternehmen“



Wann: Donnerstag, 9. Oktober 2025 | 10:00 Uhr

Wo: Planungswerkstatt | Friedrich-Schmidt-Platz 9 | 1010 Wien