Wiener Wurstfest – Vienna BBQ Days im Schloss Neugebäude

Am 18. und 19. Oktober 2025 findet im Schloss Neugebäude in Wien das Wurstfest – Vienna BBQ Days statt. Zwei Tage lang dreht sich alles um Grill, BBQ und kulinarischen Genuss.

Internationale Foodtrucks sowie Gewinner des Austrian Burger Champion sorgen gemeinsam mit regionalen Produzenten für ein abwechslungsreiches Angebot: Würste vom Holzkohlengrill, saftige Burger, Steckerlfisch, Spanferkel, mehr als zwanzig Sorten Leberkäse und authentisches American BBQ.

Ein besonderes Highlight ist die Live-Show von Frau Ringl, die ein Rinderviertel zerlegt und direkt vor Ort Würste herstellt – Besucher können dabei sogar mithelfen. Dazu kommen Koch- und Grillshows mit Verkostungen, die neue Inspirationen rund um Grillen und Genuss liefern.

Am Genussmarkt im Schloss präsentieren Aussteller Spezialitäten aus Österreich und dem Ausland. Parallel findet ein internationaler KCBS BBQ-Wettbewerb statt, bei dem die besten Teams aus ganz Europa antreten. Besucher können die Teams beobachten und bei einer zentralen Verkostung die Wettbewerbsgerichte gegen Bons probieren.

Auch die neuesten Grills und Zubehör sind vertreten: Hersteller wie Stephen Weber, Monolith und Dreamfire präsentieren ihre Produkte und bieten Beratung sowie Verkauf vor Ort.

Eintrittspreise: Vorverkauf Ꞓ 8 für Erwachsene und Ꞓ 6 für Kinder, Tageskassa Ꞓ 10 bzw. Ꞓ 8. Im Eintrittspreis ist ein Getränkebon enthalten.



Alle Informationen und der Vorverkauf finden sich auf www.grill.wien

Wiener Wurstfest + Vienna BBQ Days

Wien grösste Veranstaltung rund um Grill & Genuss

Datum: 17.10.2025 - 18.10.2025

Art: Messen

Ort: Schloss Neugebäude

Otmar-Brix-Gasse 1

1110 Wien

Österreich

URL: https://www.grill.wien