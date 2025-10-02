  • 02.10.2025, 10:33:05
  • /
  • OTS0055

Wiener Wurstfest – Vienna BBQ Days im Schloss Neugebäude

Das Festival rund um Grill und Genuss

Claudia Ringl bei der Zerlegung eines Schweines
Wien (OTS) - 

Am 18. und 19. Oktober 2025 findet im Schloss Neugebäude in Wien das Wurstfest – Vienna BBQ Days statt. Zwei Tage lang dreht sich alles um Grill, BBQ und kulinarischen Genuss.

Internationale Foodtrucks sowie Gewinner des Austrian Burger Champion sorgen gemeinsam mit regionalen Produzenten für ein abwechslungsreiches Angebot: Würste vom Holzkohlengrill, saftige Burger, Steckerlfisch, Spanferkel, mehr als zwanzig Sorten Leberkäse und authentisches American BBQ.

Ein besonderes Highlight ist die Live-Show von Frau Ringl, die ein Rinderviertel zerlegt und direkt vor Ort Würste herstellt – Besucher können dabei sogar mithelfen. Dazu kommen Koch- und Grillshows mit Verkostungen, die neue Inspirationen rund um Grillen und Genuss liefern.

Am Genussmarkt im Schloss präsentieren Aussteller Spezialitäten aus Österreich und dem Ausland. Parallel findet ein internationaler KCBS BBQ-Wettbewerb statt, bei dem die besten Teams aus ganz Europa antreten. Besucher können die Teams beobachten und bei einer zentralen Verkostung die Wettbewerbsgerichte gegen Bons probieren.

Auch die neuesten Grills und Zubehör sind vertreten: Hersteller wie Stephen Weber, Monolith und Dreamfire präsentieren ihre Produkte und bieten Beratung sowie Verkauf vor Ort.

Eintrittspreise: Vorverkauf Ꞓ 8 für Erwachsene und Ꞓ 6 für Kinder, Tageskassa Ꞓ 10 bzw. Ꞓ 8. Im Eintrittspreis ist ein Getränkebon enthalten.

Alle Informationen und der Vorverkauf finden sich auf www.grill.wien

Wiener Wurstfest + Vienna BBQ Days

Wien grösste Veranstaltung rund um Grill & Genuss

Datum: 17.10.2025 - 18.10.2025

Art: Messen

Ort: Schloss Neugebäude
Otmar-Brix-Gasse 1
1110 Wien
Österreich

URL: https://www.grill.wien

Jetzt Eintrittskarten sichern

Zeit und Geld sparen

Rückfragen & Kontakt

EXOTICA Veranstaltungen GmbH
Alexander Dobernig
Telefon: 06769003109 E-Mail: alex@exotica.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | EXO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright