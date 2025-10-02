FPÖ - Brucker: Schluss mit linker Medien-Indoktrinierung an Wiens Schulen!

Wien (OTS) -

„Es ist völlig absurd, dass gerade jene Medienhäuser, die am laufenden Band Fake News und linke Propaganda verbreiten, nun als vermeintliche Hüter der Wahrheit auftreten und unseren Kindern Medienkompetenz beibringen wollen“, zeigt sich der Mediensprecher der Wiener FPÖ Lukas Brucker empört über die geplante Initiative von ORF und „Der Standard“ zu Medienkompetenz an Schulen.

Besonders skandalös sei die maßgebliche Beteiligung des Standard-Journalisten Fabian Schmid. Dieser Redakteur musste sich höchstgerichtlich bestätigen lassen, dass er als ‚politischer Aktivist‘ bezeichnet werden darf. Ausgerechnet eine derart parteiisch agierende Person soll nun jungen Wienerinnen und Wienern beibringen, wie man Fake News erkennt – das ist eine Chuzpe sondergleichen“, so Brucker.

Die FPÖ Wien stellt klar, dass die Wiener Schulen kein Tummelplatz für linke Indoktrinierung und politische Umerziehungsprogramme sein dürfen. „Wir fordern die sofortige Einstellung dieses Projekts. Die Vermittlung von kritischem Denken darf nicht denjenigen überlassen werden, die selbst am stärksten durch einseitige Berichterstattung und manipulative Narrative auffallen. Unsere Kinder brauchen Bildung und keine linke Fake-Propaganda“, so Brucker abschließend.