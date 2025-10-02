  • 02.10.2025, 10:09:35
Wels übernimmt die OÖ Landesgartenschau 2027: Floristikausstellung im Granitmuseum Schärding inszeniert die Stadt der Gärten

Dipl.-Ing. Gottfried Struggl, Geschäftsführer der Landesgartenschau Wels 2027 (re) und Meisterflorist Harald Lehner (li), vor der floristischen Interpretation des Volksgartens in der Ausstellung im Granitmuseum Schärding.
Wels/Schärding (OTS) - 

Am kommenden Sonntag, 5.10.2025 findet in Schärding die symbolische Übergabe der OÖ Landesgartenschau von Schärding an Wels statt. Im Jahr 2027 wird Wels mit der Stadt der Gärten zur größten und ersten urbanen Landesgartenschau Österreichs. „Die Schärdinger Landesgartenschau hat eindrucksvoll gezeigt, wie Natur Menschen verbindet. Mit der Stadt der Gärten übertragen wir diesen Gedanken nun erstmals direkt ins Herz einer Stadt. Wels wird zur ersten urbanen Landesgartenschau Österreichs und verwandelt sich auf 22 Hektar in ein einzigartiges Zusammenspiel von Natur, Kultur und Stadtleben“, betont Dipl.-Ing. Gottfried Struggl, Geschäftsführer der Landesgartenschau Wels 2027.

Die Floristikausstellung im Granitmuseum Schärding setzt das Konzept der Stadt der Gärten erstmals floristisch um und macht es damit auch außerhalb von Wels erlebbar. Der Welser Meisterflorist und Gartenexperte Harald Lehner inszeniert die sechs Gartenwelten eindrucksvoll.

