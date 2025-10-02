Sechsfachjackpot mit 7,8 Millionen Euro geht ins Burgenland

Wien (OTS) -

Für die Ziehung gestern Abend wurde ein einziger Tipp mit den „sechs Richtigen“, bestehend aus den Zahlen 6, 7, 19, 29, 31 und 33 abgegeben, und zwar im Burgenland. Hier gelang es einem bzw. einer Spielteilnehmer:in mit dem dritten von sechs Quicktipps den Sechsfachjackpot zu knacken. Dafür warten nun 7,8 Millionen Euro Gewinn, es ist dies der höchste bisher im Burgenland erzielte Lotto Gewinn. Bei der nächsten Lotto Bonus Ziehung diesen Freitag geht es nun wieder um einen Starttopf mit 1,2 Millionen Euro, zusätzlich werden 30.000 Euro extra verlost.

Die Zusatzzahl 24 brachte am Mittwochabend zwei Spielteilnehmer:innen Glück. Je ein Fünfer mit Zusatzzahl wurde in Vorarlberg und via win2day erzielt. Beide gewinnen jeweils mehr als 109.000 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus hingegen gab es am Mittwoch keinen Sechser. Davon profitieren wiederum die LottoPlus Fünfer. Auf sie wurde die Gewinnsumme des Sechsers aufgeteilt. Jeder der insgesamt 119 LottoPlus Fünfer erhält knapp 4.800 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 150.000 Euro.

Joker

Gleich zwei Spielteilnehmer:innen hatten auf ihren Tippscheinen sowohl die richtige Joker-Kombination stehen als auch das „Ja“ angekreuzt. Ein Gewinn wurde in Niederösterreich dank Quicktipp erzielt, einer via win2day mit einem Lotto Normalschein. Beide Gewinner:innen erhalten jeweils mehr als 146.000 Euro.

Die Lotto Bonus Ziehung am Freitag moderiert Conny Kreuter.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Mittwoch, 01. Oktober 2025, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen