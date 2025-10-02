Ein Schmuckstück im Portfolio von Raiffeisen Immobilien

Wien (OTS) -

Ein echtes Schmuckstück hat das Team von Raiffeisen Immobilien in Wien ab sofort im Vertrieb. Das gleichnamige Wohnbauprojekt „Das.Schmuckstück | Leben am Quarzweg“ in 1210 Wien bietet 27 freifinanzierte Eigentumswohnungen, die mit Nähe zur Alten Donau, zeitgemäßen Grundrissen und hochwertiger Ausstattung punkten. Sie werden bis Ende 2025 bezugsfertig sein.

Am Quarzweg 1 in Wien Floridsdorf errichtet die NOE Immobilien Develompment GmbH derzeit das innovatives Wohnbauprojekt „Das.Schmuckstück“. Bis Ende 2025 entstehen hier urbane Lebensräume, die Ruhe im Grünen mit optimaler Verkehrsanbindung und Nähe zur Stadt vereinen. Der Vertrieb erfolgt ab sofort durch Raiffeisen Immobilien NÖ/Wien/Burgenland. Jede der 27 Eigentumswohnungen mit 2 bis 4 Zimmern und Größen von rd. 47 bis 94 m² verfügt über private Freiflächen wie Eigengarten, Terrasse oder Balkon. Ansprechend gestaltete Allgemeinflächen mit viel Grün, ein Gemeinschaftsgarten, ein Kleinkinderspielplatz sowie zahlreiche Fahrradabstellplätze – auch für Besucher – sind einige der weiteren Vorzüge. Schmuck und hochwertig ist auch die Ausstattung mit Alu-Kunststoff-Fenster, Echtholz-Parkettböden, komfortablem, funkgesteuertem Außensonnenschutz und Fußbodenheizung.

Eingebettet ins aufstrebende Donaufeld

Wie es sich für ein echtes Schmuckstück gehört ist auch das Projekt in den passenden Rahmen eingebunden. Es befindet sich im aufstrebenden Stadtteil Donaufeld, der beste Infrastruktur und Urbanität mit viel Grün und Erholung verbindet. Fußläufig entfernt vom Projekt befinden sich diverse Bus- sowie Straßenbahn-Haltestellen. In wenigen Minuten ist man so beim Bahnhof Floridsdorf und damit schnell in der City. Dank des hervorragend ausgebauten Radwegenetzes ist das beliebte Naherholungsgebiet Alte Donau vom „Schmuckstück“ aus in nur fünf Minuten erreichbar. In Zukunft sollen mit dem geplanten „Grünzug Donaufeld“ noch weitere 5.000 m2 Wald- und Wiesengürtel in unmittelbarer Nähe des Projektes hinzukommen.

Michael Mack, Geschäftsführer von Raiffeisen Immobilien NÖ/Wien/Burgenland zeigt sich begeistert über das neue Projekt: „ Dieses Projekt trägt seinen Namen absolut zurecht. Die Wohnungen bestechen durch ihre cleveren Grundrisse und die hochqualitative Ausstattung . Wir sind sehr stolz, unseren Kundinnen und Kunden ein solches „Schmuckstück“ anbieten zu dürfen. Hier können sich sowohl Singles, Paare als auch Familien wohlfühlen.“

„Wir haben uns für Raiffeisen Immobilien entschieden, weil sie unsere Werte von Regionalität und Verlässlichkeit teilt und den Markt bestens kennt. Als eines der größtes Maklernetzwerke Österreichs bietet Raiffeisen Immobilien nicht nur die notwendige Reichweite, sondern auch die persönliche Betreuung vor Ort. Wir freuen uns auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit.“ ergänzt Bmst. Ing. Michael Neubauer, Geschäftsführer der NOE Immobilien Development GmbH.