Bildungsministerium beruft nach Pflichtverletzungen Rektor der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich ab

Wien (OTS) -

Das Bildungsministerium beruft nach aufgekommenen schwerwiegenden dienst- und strafrechtlich relevanten Vorwürfen den Rektor der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich mit sofortiger Wirkung ab.



Unter der Verantwortung von Rektor MMag. DDr. Erwin Rauscher wurden für Lehrpersonen an der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich fingierte Lehrveranstaltungen im Verwaltungssystem PH-Online angelegt beziehungsweise freigegeben.



Durch die Eintragung von Tätigkeiten in PH-Online, die keine Lehrveranstaltungen darstellen, sind über einen längeren Zeitraum Zahlungen an Hochschullehrpersonen erfolgt, die bei gesetzeskonformer Vorgangsweise nicht oder nicht in dieser Höhe angefallen wären. Es wurde eine entsprechende Anzeige bei den zuständigen Strafverfolgungsbehörden eingebracht.

Vor diesem Hintergrund sieht sich das Bildungsministerium gezwungen, Herrn Rektor MMag. DDr. Erwin Rauscher wegen schwerer Pflichtverletzung vorzeitig von seiner Funktion abzuberufen.



Bis zur Bestellung einer neuen Rektorin oder eines neuen Rektors treten die Vizerektorinnen oder Vizerektoren in die Funktion ein.



Das BMB wird alle notwendigen Schritte setzen, damit an der PH NÖ ein geordneter Studienbetrieb sichergestellt ist.

