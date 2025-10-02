„Festival Argentina“: Analuz Blanco & Milagros Caliva und Garupá Trio am 11.10. im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) -

Zum dritten Mal findet im Oktober das „Festival Argentina“ in Wien statt, das ORF RadioKulturhaus ist mit dem Konzert am Samstag, den 11. Oktober (19.30 Uhr) Teil davon und präsentiert Musik aus dem Genre Chamamé: Analuz Blanco und Milagros Caliva sowie das Garupá Trio bringen ihre Interpretationen der argentinischen Volksmusik auf die Bühne.

Die Gitarristin und Sängerin Analuz Blanco sowie die Bandoneonistin Milagros Caliva eröffnen den Konzertabend am Samstag, den 11. Oktober (19.30 Uhr) im Großen Sendesaal mit alten Volksliedern und neuen Kompositionen. Danach tritt das Garupá Trio auf, das sich der argentinischen Volks- und Unterhaltungsmusik verschrieben hat. Das Trio lädt zu einer musikalischen Reise ein: Im Norden Argentiniens trafen einst viele kulturelle Strömungen aufeinander – indigene, spanische sowie die Kulturen aller Einwanderer:innen, die in die Region kamen. Das musikalische Ergebnis heißt Chamamé, ein Tanz im 6/8-Takt, der der heimischen Polka sehr ähnlich ist und 2020 zum Unesco-Weltkulturerbe erklärt wurde. Der Eintritt beträgt EUR 32,-; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 15 % Ermäßigung. Mehr Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).