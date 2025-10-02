KARRIEREFORUM SALZBURG 2025 – Die Messe für Karriere, Jobs und Weiterbildung

Salzburg (OTS) -

Am 16. Oktober wird der Salzburg Congress erneut zum Treffpunkt für Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger, Aufsteigerinnen und Aufsteiger und alle, die sich weiterentwickeln möchten. Das von den „Salzburger Nachrichten“ organisierte Karriereforum Salzburg bringt Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Karriereprofis zusammen – für Information, Vernetzung und neue Perspektiven.

Zahlreiche Top-Arbeitgeber – vom Start-up bis zum Großunternehmen – präsentieren sich als attraktive Arbeitgeber. Bildungseinrichtungen wie die FH Salzburg oder die Universität Salzburg informieren über Studien- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Vorträge & Workshops liefern Einblicke in Arbeitswelt und Bewerbung, etwa durch Expertinnen-Talks oder Skills-Trainings. Kostenlose Services wie Bewerbungsfoto, CV-Check, Stylingberatung und Social-Media-Check runden das Angebot ab.

Auch dieses Jahr veranstaltet der Kooperationspartner des Karriereforum Salzburg Raiffeisenverbands Salzburg die Fit4Future – mit inspirierenden Vorträgen und Diskussionen (Anmeldung erforderlich).

Alle Inhalte, Interviews und Infos gibt’s auch im Karriereforum-Magazin, ab 4. Oktober in den Salzburger Nachrichten und digital auf www.karriereforum.eu.

