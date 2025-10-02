  • 02.10.2025, 09:29:02
  • /
  • OTS0032

Neues Referenzzentrum für respiratorische Viren hat Betrieb aufgenommen

Wissenschaftliche Überwachung von Grippe, RSV und COVID-19 wird gestärkt – Königsberger-Ludwig: „Verlässliche Daten helfen, Infektionswellen besser vorherzusagen“

Wien (OTS) - 

Mit dem gestrigen Tag, dem 1. Oktober 2025, hat das „Referenzzentrum für respiratorische Viren“ an der Medizinischen Universität Wien, Zentrum für Virologie, offiziell seinen Betrieb aufgenommen. Die neue Einrichtung wurde vom Gesundheitsministerium beauftragt und dient der Überwachung saisonaler Atemwegserkrankungen wie Influenza, RSV und COVID-19.

„Gerade zum Start der Grippesaison ist es wichtig, vorbereitet zu sein. Das neue Referenzzentrum liefert objektive und verlässliche Daten, mit denen wir Infektionswellen besser vorhersagen können. Wenn nötig, können wir so schneller und gezielter reagieren“, erklärt Staatssekretärin für Gesundheit Ulrike Königsberger-Ludwig.

Datenbasis für Pandemievorsorge und Versorgungssicherheit

Kernaufgabe des Zentrums ist die Durchführung sogenannter „Sentinel-Erhebungen“: Dabei werden wöchentlich Stichproben von Patient:innen mit akuten Atemwegssymptomen aus dem niedergelassenen Bereich gesammelt und virologisch analysiert. Wird ein respiratorischer Erreger nachgewiesen, erfolgt eine detaillierte Typisierung – auch hinsichtlich neuartiger Virusvarianten. Das ermöglicht eine präzise Einschätzung von Verbreitung, Erregertypen und Krankheitslast.

Das Referenzzentrum baut auf bewährten Strukturen wie dem Diagnostischen Influenza-Netzwerk Österreich (DINÖ) und dem RSV-Netzwerk auf. Es ist eingebettet in ein umfassendes System zur Surveillance, zu dem auch das Abwassermonitoring und das SARI-Dashboard zählen – letzteres bildet die stationären Aufnahmen mit der Diagnose Schwere Akute respiratorische Infektion in österreichischen Krankenanstalten ab.

Die Einrichtung trägt außerdem dazu bei, Wirksamkeit und Schutzwirkung von Impfstoffen und Therapeutika laufend zu bewerten – basierend auf tatsächlichen Fallzahlen und zirkulierenden Varianten. Damit wird eine verlässliche Datenbasis geschaffen, um das Gesundheitssystem frühzeitig auf saisonale Belastungsspitzen vorzubereiten und im Bedarfsfall entsprechende steuernde Maßnahmen zu setzen.

Zugleich ist das Zentrum ein wichtiger Bestandteil der langfristigen Pandemievorsorge – etwa durch die gezielte Früherkennung von neuen respiratorischen Viren, veränderten Verläufen oder veränderten Krankheitsmustern.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz (BMASGPK)
Jakob Kramar-Schmid, BA MA
E-Mail: jakob.kramar-schmid@sozialministerium.gv.at
Website: https://www.sozialministerium.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NSO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright