Terminaviso: Pressekonferenz zur „Sanierungsoffensive“ mit BM Totschnig, UFI-Kommission Vorsitzende LRin Schmiedtbauer, KPC-AL Vidic

Wien (OTS) - 

Umwelt- und Klimaminister Norbert Totschnig, die Vorsitzende der UFI-Kommission und steirische Landesrätin Simone Schmiedtbauer, und Abteilungsleiter Andreas Vidic von der Kommunalkredit Public Consulting GmbH laden ein zur Pressekonferenz zur „Sanierungsoffensive“. Dabei werden – im Anschluss an die Sitzung der Umwelt Förderung Inland (UFI)-Kommission – die neuen Förderungen für den Tausch von Heizkesseln und für die Sanierung von Gebäuden vorgestellt.

Wann: Freitag, 3. Oktober 2025, um 14:00 Uhr – nach der Sitzung der UFI-Kommission
Wo: Pressezentrum, Stubenring 1, 5. Stock, 1010 Wien (Eingang Sozialministerium)

Anmeldung: Wir bitten um Anmeldung bis Freitag Früh unter presse@bmluk.gv.at und ersuchen Sie, beim Portier Ihren gültigen Presseausweis vorzuweisen.

Livestream: Unter www.bmluk.gv.at/live wird ein Livestream von der Pressekonferenz zur Verfügung stehen.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
Telefon: +43 1 71100 DW 606747
E-Mail: presse@bmluk.gv.at
Website: https://www.bmluk.gv.at/

