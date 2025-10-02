Terminaviso: Pressekonferenz zur „Sanierungsoffensive“ mit BM Totschnig, UFI-Kommission Vorsitzende LRin Schmiedtbauer, KPC-AL Vidic

Wien (OTS) -

Umwelt- und Klimaminister Norbert Totschnig, die Vorsitzende der UFI-Kommission und steirische Landesrätin Simone Schmiedtbauer, und Abteilungsleiter Andreas Vidic von der Kommunalkredit Public Consulting GmbH laden ein zur Pressekonferenz zur „Sanierungsoffensive“. Dabei werden – im Anschluss an die Sitzung der Umwelt Förderung Inland (UFI)-Kommission – die neuen Förderungen für den Tausch von Heizkesseln und für die Sanierung von Gebäuden vorgestellt.



Wann: Freitag, 3. Oktober 2025, um 14:00 Uhr – nach der Sitzung der UFI-Kommission

Wo: Pressezentrum, Stubenring 1, 5. Stock, 1010 Wien (Eingang Sozialministerium)



