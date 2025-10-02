Der Herbst wird bunt mit dem Familienland*Pass

St. Pölten (OTS) -

Mit speziellen Aktionen, vergünstigten Eintritten und exklusiven Rabatten bietet der Familienland*Pass (vormals NÖ Familienpass) im Herbst ein vielfältiges Programm für Groß und Klein. „Von 4. Oktober bis 16. November sind Inhaberinnen und Inhaber der Vorteilskarte eingeladen, die abwechslungsreichen Aktionen im Rahmen des ‚Bunten Herbsts‘ zu nutzen. Ich freue mich über die ungebrochen große Beliebtheit des Familienland*Passes, der das ganze Jahr über bei mehr als 500 Partnerbetrieben mit Rabatten und Ermäßigungen besticht. Bereits seit Jahrzehnten begleitet die Vorteilskarte Familien in Niederösterreich über Generationen hinweg und hilft dabei, spürbar die Geldbörse zu entlasten – im Sinne der besten Zukunft für unsere Kinder“, erklärt Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Im Rahmen der Aktion „Bunter Herbst“ gewähren 16 ausgewählte Partnerbetriebe, zusätzlich zu den bestehenden Vorteilen, ganz besondere Zuckerl. Zu den Highlights gehören etwa eine 1+1-Gratis-Aktion auf Eintrittskarten im Acht-Millimeter-Kino in Mank. Im Haus der Wildnis in Lunz am See bekommt man die Familieneintrittskarte um 20 Prozent vergünstigt. Die Semmering Hirschenkogel Bergbahnen GmbH gewährt 20 Prozent Ermäßigung auf die All-In-Kombi-Karte. In der Waldviertler Erdäpfelwelt Schweiggers bezahlt man nur fünf statt zehn Euro Eintritt und viele weitere Partnerbetriebe locken im Rahmen des „Bunten Herbsts“ mit attraktiven Aktionen und Goodies.

„Gerade in einer Zeit, in der Familien vor vielen Herausforderungen stehen, möchten wir mit diesen Angeboten ein Zeichen für Zusammenhalt und Lebensfreude setzen“, führt die Landesrätin abschließend aus.

Informationen zu den Aktionen und zur Beantragung des kostenlosen Familienland*Passes gibt es online auf www.familienland.at

