Instahelp und SK Sturm Graz starten wegweisende Partnerschaft für mentale Gesundheit

Graz (OTS) -

Instahelp, die Grazer Plattform für psychologische Beratung und Online-Therapie, und SK Sturm Graz geben eine strategische Kooperation bekannt, die mentale Gesundheit im Profisport und im Alltag sichtbar macht. Mit der neuen Kampagne „Your Mind. Your Match.“ setzen beide Partner ein Zeichen: Sportvereine können weit mehr sein als Leistungsträger – sie können Vorreiter in mentaler Prävention sein.

Neuer Ansatz: Vom Verein bis zum Fan – mentale Gesundheit als Teil der Vereinskultur

Noch nie hat ein Top-Fußballverein in Österreich das Thema psychische Gesundheit so umfassend verankert – nicht nur für Spieler:innen und Trainer:innen, sondern für Mitarbeitende, Fans und Partner. Dieser moderne Ansatz verdeutlicht: Es geht nicht nur um Leistung, sondern um Resilienz, Balance und Offenheit.

„Als Grazerin freut es mich besonders, dass wir mit Sturm Graz einen mutigen Partner an unserer Seite haben, der zeigt: Mentale Gesundheit ist der Schlüssel für Performance – im Sport wie im Berufsleben. Völlig neuartig ist, dass ein Top-Verein in Österreich das Thema von der Geschäftsführung über die Spieler bis hin zum Fan in den Fokus rückt“, erklärt Dr. Bernadette Frech, CEO von Instahelp.

Der Startschuss – ein Event mit Herz und Wirkung

Am Dienstag fiel der Startschuss öffentlichkeitswirksam: Im Rahmen des gemeinsamen After-Work-Events „90 Minuten plus Nachspielzeit“ trafen prominente Gäste und Akteur:innen aufeinander – darunter Christian Redl (Extremsportler & Weltrekordhalter), Peter Hackmair (Ex-Nationalspieler & Autor), Jakob Jantscher (Sturm-Legende) und Christoph Wurm (Cheftrainer KM II).

Der Abend war geprägt von persönlichen Geschichten, tiefen Einblicken und emotionalen Momenten – und markierte den offiziellen Auftakt der Zusammenarbeit.

„In der heutigen Zeit ist es immer schwieriger, mentale Gesundheit erreichen zu können. Mental gesunde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ausgeglichener, zufriedener und leistungsbereiter und deshalb ist die Kooperation mit Instahelp für uns ein massiver Gewinn [...] und kann auch im sportlichen Bereich vollumfänglich genutzt werden“ , so Thomas Tebbich, Geschäftsführer Wirtschaft SK Sturm Graz.

Mit dieser Initiative zeigt SK Sturm Graz, was moderne Vereinsführung bedeutet: Mentale Gesundheit wird als zentraler Hebel für Leistungsfähigkeit anerkannt – und die Botschaft reicht weit über Spieler und Mitarbeitende hinaus bis zu den Fans, um gemeinsam ein starkes Zeichen zu setzen.

Was erwartet Fans, Mitarbeitende & Öffentlichkeit?