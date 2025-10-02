Analyse: Medienpräsenz österreichischer Politikerinnen und Politiker im September

Wien (OTS) -

Das APA-Comm Politik-Ranking untersucht monatlich die Berichterstattung von 13 österreichischen Tageszeitungen und analysiert, welche Politikerinnen und Politiker Österreichs die höchste mediale Präsenz aufweisen. Für September 2025 weist die Analyse Christian Stocker (ÖVP) mit 560 Medienbeiträgen als den medial präsentesten Politiker des Landes aus. Es folgen Andreas Babler (SPÖ) mit 357 und Herbert Kickl (FPÖ) mit 329 Beiträgen. Zu Peter Hanke (SPÖ) waren insgesamt 230 Medienbeiträge zu verzeichnen, zu Gerhard Karner (ÖVP) 227.

Das Ranking der Top-20-Akteurinnen und -Akteure für September 2025 ist unter www.ots.at/politikranking abrufbar. Es wurde von APA-Comm auf Basis der Anzahl von Beiträgen mit namentlicher Erwähnung von Politikerinnen und Politikern in 13 österreichischen Tageszeitungen für den Zeitraum von 1. bis 30. September 2025 erstellt.

