- 02.10.2025, 09:00:07
- /
- OTS0021
Bestattungsmuseum: Herbstkollektion 2025
Das Bestattungsmuseum der Bestattung Wien präsentiert seine neue Herbstkollektion 2025. Für kühle Tage zuhause Salz- und Pfefferstreuer, Kaffeehäferl und Jausenbox.
Frühstück mit schwarzem Humor gefällig? Die neue Herbstkollektion des Bestattungsmuseums der Bestattung Wien macht jede Jause zum Erlebnis: Salz & Pfeffer aus einer „Urne“, Brotdose „Leichenschmaus“ und ein Kaffeehäferl, welches jeden Morgen sagt: „Wieder nicht gestorben – läuft bei mir.“
Das makabre Jausen-Set gibt es ab sofort im Bestattungsmuseum (1110 Wien, Simmeringer Hauptstraße 234) zu den Öffnungszeiten (Mi, Do & Fr: 10:00 - 16:00 Uhr) sowie im Museums-Online-Shop unter Herbstkollektion 2025 | Bestattungsmuseum Wien Shop.
Rückfragen & Kontakt
Mag. Bernhard Salzer
Kommunikation I Pressesprecher
Bestattung Wien GmbH
Simmeringer Hauptstraße 339, 1110 Wien
Mobil: +43 (0) 664 88488 193
E-Mail: bernhard.salzer@bestattungwien.at
www.bestattungwien.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | WSP