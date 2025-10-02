  • 02.10.2025, 09:00:07
Bestattungsmuseum: Herbstkollektion 2025

Das Bestattungsmuseum der Bestattung Wien präsentiert seine neue Herbstkollektion 2025. Für kühle Tage zuhause Salz- und Pfefferstreuer, Kaffeehäferl und Jausenbox.

Die Herbstkollektion 2025 des Bestattungsmuseums der Bestattung Wien.
Wien (OTS) - 

Frühstück mit schwarzem Humor gefällig? Die neue Herbstkollektion des Bestattungsmuseums der Bestattung Wien macht jede Jause zum Erlebnis: Salz & Pfeffer aus einer „Urne“, Brotdose „Leichenschmaus“ und ein Kaffeehäferl, welches jeden Morgen sagt: „Wieder nicht gestorben – läuft bei mir.“

Das makabre Jausen-Set gibt es ab sofort im Bestattungsmuseum (1110 Wien, Simmeringer Hauptstraße 234) zu den Öffnungszeiten (Mi, Do & Fr: 10:00 - 16:00 Uhr) sowie im Museums-Online-Shop unter Herbstkollektion 2025 | Bestattungsmuseum Wien Shop.

Rückfragen & Kontakt

Mag. Bernhard Salzer
Kommunikation I Pressesprecher
Bestattung Wien GmbH
Simmeringer Hauptstraße 339, 1110 Wien
Mobil: +43 (0) 664 88488 193
E-Mail: bernhard.salzer@bestattungwien.at
www.bestattungwien.at

