Sustainable Events Academy erhält den SME EnterPRIZE 2025 Sonderpreis für Gründerinnen

Wien (OTS) -

Die Sustainable Events Academy aus Graz (Steiermark) wurde mit dem Sonderpreis für Gründerinnen des SME EnterPRIZE 2025 ausgezeichnet. Das Social Start-up hat sich als Plattform für nachhaltiges Eventmanagement etabliert und verfolgt das Ziel, bis 2030 umwelt- und sozialverträgliche Veranstaltungen zum Standard zu machen. Mit digitalen Tools, skalierbaren Kursformaten und internationaler Ausrichtung befähigt die Academy Veranstalter_innen, Events ressourcenschonend, sozial gerecht und zukunftsfähig zu gestalten.

„Den Sonderpreis haben wir in diesem Jahr bewusst für nachhaltige Gründerinnen ausgerufen, da die Generali 2025 einen Schwerpunkt auf Frauen setzt. Leider sind Gründerinnen in Österreich nach wie vor unterrepräsentiert – gerade im Bereich der ökologischen und sozialen Innovation. Uns geht es darum, Frauen zu stärken, die nachhaltige Geschäftsideen entwickeln und umsetzen“, erklärt Gregor Pilgram, CEO der Generali Österreich. „Veränderung beginnt mit Wissen – und genau hier setzt die Sustainable Events Academy an. Sie vermittelt nicht nur Know-how, sondern schafft ein neues Selbstverständnis für Verantwortung im Veranstaltungsbereich.“

Sarah Sommerauer, Gründerin der Sustainable Events Academy: „Nachhaltigkeit darf im Eventbereich kein Bonus sein, sondern muss selbstverständlich werden. Unser Ziel ist, den öffentlichen Diskurs darüber, was "normal" ist, zu ändern. Damit heben wir den Standard für künftige Veranstaltungen – wirtschaftlich sinnvoll und mit positiver Wirkung für Mensch und Umwelt.“

Der SME EnterPRIZE

Der SME EnterPRIZE ist eine Initiative der Generali Group, die seit 2021 kleine und mittlere Unternehmen in Europa (KMU) auszeichnet, die durch nachhaltiges Wirtschaften einen positiven Beitrag für Umwelt und Gesellschaft leisten. In Österreich richtet sich der Preis an KMU, die in den Kategorien Nachhaltige Produkte und Dienstleistungen, Nachhaltiges Geschäftsmodell sowie Nachhaltige Start-ups innovative Lösungen umsetzen. Die Gewinner_innen erhalten ein Preisgeld von bis zu 10.000 Euro sowie Zugang zur Climate Academy des Start-ups Glacier. Die prämierten Unternehmen qualifizieren sich zudem für den internationalen SME EnterPRIZE Event in Brüssel. Zusätzlich wurde 2025 ein mit 3000 Euro dotierter Sonderpreis für Gründerinnen vergeben, um weibliches Unternehmertum im Nachhaltigkeitsbereich sichtbar zu machen und zu fördern.

https://www.generali.at/sme-enterprize/

GENERALI ÖSTERREICH

Die Generali Österreich zählt mit 3,1 Milliarden Euro Prämieneinnahmen und 4.600 Mitarbeiter_innen zu den führenden Versicherungsunternehmen in Österreich. Sie betreut knapp 2 Millionen Kund_innen und ist in wesentlichen Bereichen des Retailgeschäftes unter den führenden Unternehmen. Die Generali Österreich ist Teil der 1831 gegründeten Generali Group, eine der größten Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter weltweit. Die Generali Group ist in über 50 Ländern mit einem Prämienaufkommen von 95,2 Milliarden Euro sowie Assets under Management von mehr als 800 Milliarden Euro im Jahr 2024 vertreten. Mit rund 87.000 Mitarbeiter_innen, die 71 Millionen Kund_innen betreuen, nimmt die Generali Group eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Lateinamerika zunehmend an Bedeutung. Im Mittelpunkt der Strategie steht das Bestreben, ein Lifetime Partner für die Kund_innen zu sein. Dies wird durch innovative und personalisierte Lösungen, erstklassige Kundenerfahrungen und digitalisierte globale Vertriebskapazitäten erreicht. Die Generali Group hat die Nachhaltigkeit in ihre strategischen Entscheidungen integriert, um für Stakeholder Werte zu schaffen und gleichzeitig einen Beitrag für eine gerechtere und widerstandsfähigere Gesellschaft zu leisten.