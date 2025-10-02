  • 02.10.2025, 08:37:36
  • /
  • OTS0016

Nachhaltigkeit in der österreichischen Milchwirtschaft

Berglandmilch, Österreichs größte Molkerei-Genossenschaft, veröffentlicht im Oktober 2025 ihren aktuellen Nachhaltigkeitsbericht.

Nachhaltigkeitsbericht 2025
Wels (OTS) - 

Mit diesem Bericht legt das Unternehmen umfassend und transparent dar, welche Fortschritte in den Bereichen Umwelt- und Klimaschutz, Tierwohl, Ressourcenschonung und soziale Verantwortung erzielt wurden.

Was viele vermutet haben, wird durch externe Studien belegt: Milch aus Österreich ist in puncto Nachhaltigkeit Europameister. Und die genossenschaftliche Struktur sichert bäuerliche Strukturen, stärkt die Wirtschaft in den ländlichen Regionen und garantiert über 1.500 Arbeitsplätze in den Molkereien der Berglandmilch. Über dies und mehr berichtet das Unternehmen im aktuellen Nachhaltigkeitsbericht 2025.

Es werden darin zentrale Themen wie die CO₂-Bilanzierung entlang der Wertschöpfungskette, konkrete Maßnahmen zur Reduktion von Emissionen, die nachhaltige Energieversorgung der Produktionsstandorte sowie innovative Ansätze beim Abfall- und Wassermanagement beleuchtet. Darüber hinaus werden die erreichten Klimaziele dargestellt und die nächsten Etappenziele bis 2030 aufgezeigt.

„Nachhaltigkeit ist für uns kein Schlagwort, sondern tägliche Verantwortung“, betont Berglandmilch-Geschäftsführer Josef Braunshofer. „Mit dem neuen Bericht wollen wir zeigen, wie konsequent wir als Genossenschaftsunternehmen daran arbeiten, eine lebenswerte Zukunft für kommende Generationen zu sichern – im Einklang mit unseren Bäuerinnen und Bauern, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Konsumentinnen und Konsumenten.“

Der Bericht baut auf den bisherigen Erfolgen auf und stellt zugleich neue Initiativen vor – von Investitionen in klimafreundliche Technologien über den Ausbau erneuerbarer Energien bis hin zu Programmen für Biodiversität und Tierwohl.

Der Nachhaltigkeitsbericht 2025 ist in digitaler Form auf den Webseiten von Berglandmilch und Schärdinger frei zugänglich.

Nachhaltig denken. Verantwortungsbewusst handeln.

Nachhaltigkeitsbericht 2025

Rückfragen & Kontakt

Berglandmilch eGen
Mariam Stadler, M.A.
Telefon: +437476773115646

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | BEM

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright