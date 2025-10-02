  • 02.10.2025, 08:38:02
FW-Wagner: Bundesregierung belastet Wirtschaft – Staat bläht sich weiter auf!

Unternehmer unter Druck – während die Regierung Milliarden im Staatsapparat versickern lässt.

Wien/Eisenstadt (OTS) - 

Die jüngsten Entwicklungen zeigen klar: Die Bundesregierung hat jedes Maß verloren. Während Betriebe mit explodierenden Kosten, sinkender Kaufkraft und internationalem Konkurrenzdruck kämpfen, leistet sich der Staat ein immer teureres Eigenleben – wie die Analyse der „Agenda Austria“ bestätigt.

Ein aufgeblähter Staatsapparat verschlingt Milliarden, die in Wirklichkeit produktiven Unternehmen fehlen. Es ist ein Skandal, dass Steuerzahler immer tiefer belastet werden, nur damit eine ausufernde Bürokratie finanziert werden kann. Die Regierung behandelt den Staat wie einen Selbstbedienungsladen – bezahlt von jenen, die echten Wohlstand schaffen. Wer in der Privatwirtschaft Reallohnverluste hinnehmen muss, während im öffentlichen Dienst Privilegien verteidigt werden, verliert das Vertrauen in Fairness und Gerechtigkeit.

Damit gefährdet die Bundesregierung nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs, sondern auch das Vertrauen in Politik und Standort.

Jetzt braucht es eine klare Kehrtwende: Entlastung statt Belastung, schlanker Staat statt teurer Selbstverwaltung.

Landesobfrau der FW-Burgenland, KommR Petra Wagner dazu: „Es reicht! Die Bundesregierung muss sofort handeln: Radikaler Bürokratieabbau, spürbare Senkung der Abgabenlast für Unternehmer und Arbeitnehmer sowie ein konsequenter Personalabbau im Staatsapparat.“

Rückfragen & Kontakt

Freiheitliche Wirtschaft
E-Mail: office@fw.at
Website: https://www.fw.at

