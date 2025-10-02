Murexin/Stransky eröffnet neu gestaltete Filiale in Wien

Wien/Wiener Neustadt (OTS) -

Die Murexin/Stransky Filiale in 1150 Wien präsentiert sich nach umfassender Neugestaltung in neuem Glanz. Ein vergrößerter Verkaufsraum, erweiterte Beratungszonen sowie Flächen für Trainings, Schulungen und Produktpräsentationen sorgen dafür, dass Profikunden noch schneller zur passenden Lösung finden.

„Wir haben den Standort konsequent auf Effizienz und Praxisnutzen getrimmt: mehr Platz, klarere Orientierung und noch bessere Beratung – damit unsere Kunden rasch zu genau der Lösung kommen, die auf der Baustelle zählt“, erklärt Brigitte Kirschner, Geschäftsführerin der Franz Stransky GmbH. „Die neuen Trainings- und Schulungsbereiche ermöglichen uns zudem, Murexin Systemlösungen praxisnah zu vermitteln – vom Untergrund bis zur Oberfläche, direkt am Objekt,“ ergänzt Bernhard Mucherl, Geschäftsführer der Murexin GmbH.

Ein besonderer Blickfang: Viele Oberflächen der Filiale wurden mit Murexin Produkten gestaltet – vom Natursteinteppich im Stiegenhaus über die Bodenbeschichtung im Verkaufsraum bis zu DesignCoat und Wandfarben in den Innenräumen. „Wir zeigen nicht nur Muster, wir zeigen Wirkung – das macht Beratung konkreter und Entscheidungen leichter“, so Mucherl.

Über Murexin GmbH und Franz Stransky GmbH

Die Murexin GmbH mit Hauptsitz in Wiener Neustadt ist Spezialist für bauchemische Produkte und zuverlässiger Partner für Fachbetriebe. Das Sortiment umfasst rund 3.000 Artikel, gegliedert in die Sparten Parkett- und Klebetechnik, Fliesenverlegetechnik, Farb- und Beschichtungstechnik, Abdichtungstechnik sowie Betoninstandsetzungs- und Mörteltechnik.

Mit über 460 Mitarbeitenden, Produktionsstandorten in Österreich, Deutschland, Ungarn und Slowenien sowie einem Vertriebsnetz in rund 30 Exportmärkten steht Murexin für Qualität, praxisnahe Systemlösungen und gelebte Nachhaltigkeit. Das Unternehmen ist Teil der traditionsreichen Schmid Industrieholding GmbH, die 2024 mit 6.800 Mitarbeitenden einen Umsatz von 2,3 Milliarden Euro erzielt.

Die Franz Stransky GmbH mit Sitz in Wien ist eine Tochtergesellschaft der international tätigen Murexin GmbH. Das familiär geführte Handelsunternehmen ist seit über 45 Jahren erfolgreich im Vertrieb von Farben, Lacken, Maschinen und Zubehör und zählt zu den etablierten Partnern für Gewerbe und Handwerk in Österreich. Der Hauptstandort befindet sich zentral am Wiener Westbahnhof, wo gemeinsam mit der Muttergesellschaft ein starkes Netzwerk an Produkten und Innovationen geboten wird.