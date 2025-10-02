Mach mit! - Internationaler Bartgeier-Zähltag 2025

Matrei in Osttirol; Mittersill; Großkirchheim (OTS) -

Bartgeier gehören zu den imposantesten Bewohnern des Hochgebirges, welche seit Beginn ihrer Wiederansiedlung im Jahr 1986 im Nationalpark Hohe Tauern in verschiedenen Bereichen der Alpen eine neue (alte) Heimat gefunden haben. Am internationalen Zähltag wird die Bevölkerung aufgerufen, bei der Erhebung der alpenweiten Bestände mitzuwirken.



Wann?

Zeitraum: 11. bis 18. Oktober 2025

Schwerpunkt-Tag: Samstag, 11. Oktober 2025

Beobachtungsfenster: 09:00–15:00 Uhr; ideale Beobachtung zwischen 10:00–14:00 Uhr



Warum wird gezählt?

Der Zähltag dient nicht nur der Bestandsaufnahme, sondern auch der Bestätigung bestehender Paare sowie der Erkennung neuer Partnerschaften – auch in den Hohen Tauern könnten sich neue Paare bilden oder aufgelöste Paarbeziehungen erneut dokumentiert werden. Die gewonnenen Daten liefern Grundlagen für neue und optimierte Schutzmaßnahmen. Die Erhebungen beim Internationalen Bartgeier-Monitoring (IBM) sind von höchster Bedeutung für die nationale und internationale Einschätzung der Bartgeier-Population. Der aktuelle Bericht des International Observation Day (IOD) schätzt die Alpen-Population auf 414 bis 547 Individuen (Stand 2025). Für Österreich rechnen wir mit 40–45 Bartgeiern.

Info Bartgeier

Mit einer Flügelspannweite von bis zu drei Metern sowie einem langen „keilförmigen“ Stoß besitzen Bartgeier eine markante Silhouette, welche sie gut von anderen Vogelarten unterscheiden lässt.

Während Bartgeier in den ersten Lebensjahren eine recht dunkle Gefiederfärbung aufweisen, bilden sie mit zunehmendem Alter ein kontrastreiches Gefieder aus, wobei vor allem das orangefarbene Rumpfgefieder hervorsticht. Ausgewilderte Bartgeier besitzen zudem eine weiße Gefiedermarkierung, welche durch gebleichte Federn erzeugt wird.

Was muss ich beachten?

Gute Chancen auf eine Bartgeier-Sichtung ergeben sich bei trockener Witterung hauptsächlich im Bereich zwischen den Hohen Tauern und den Ötztaler Alpen sowie den daran angrenzenden Gebirgsgruppen. Für die Beobachtung wird empfohlen, Fernglas, Fotoapparat sowie Schreibutensilien dabei zu haben, um mögliche Sichtungen dokumentieren zu können.

Bartgeier-Meldungen sollten nach Möglichkeit folgende Informationen enthalten:

Datum und Uhrzeit

Dauer und Ort der Beobachtung

Flugrichtung

Gefiederfärbung

mögliche Flügelmarkierungen

Fotos oder Videos



Meldung bitte an bartgeier@hohetauern.at . Das Team des österreichischen Bartgeier-Monitorings bedankt sich für Ihre Unterstützung!