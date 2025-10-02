Ethik.Guide zieht bei Lebensart Verlag ein

St.Pölten (OTS) -

Der Lebensart Verlag führt den Ethik.Guide als App- und Webversion weiter in die Zukunft. Mit 1. Oktober 2025 übernimmt er alle Aufgaben des Vereins animal.fair, der den Ethik.Guide vor 15 Jahren gegründet hat. Für Nutzer*innen und Partner*innen bleiben Information, Qualität und Service unverändert hoch.

Michaela Reisinger und Florian Leregger (Geschäftsführung des Lebensart Verlags): „Seit 20 Jahren informieren wir im Lebensart Verlag über Nachhaltigkeit und eine zukunftsfähige Entwicklung in Gesellschaft und Wirtschaft. Neben unseren Print- und Onlinemedien LEBENSART, LEBENSART REISEN und BUSINESSART erweitern wir mit dem Ethik.Guide unser Informationsangebot. Mit über 2.600 Einträgen in 11 Konsumkategorien bleibt der Ethik.Guide weiterhin eine der renommiertesten Online-Datenbanken im deutschsprachigen Raum. Wir sind überzeugt davon, dass jede*r von uns, mit dem eigenen Einkauf die Welt ein Stück weit fairändern kann. Der Ethik.Guide ist dafür eine wertvolle Hilfe, die wir sehr schätzen. Wir freuen uns, ihn in eine gute Zukunft führen zu dürfen. Bei Obfrau, Barbara Stalze, und ihrem Team vom Verein animal.fair bedanken wir uns für die großartige bisherige Arbeit und das Vertrauen, die neuen Aufgaben zu übernehmen.“