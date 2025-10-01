Größte Kranich-Ausstellung Deutschlands eröffnet

Wien/Rostock (OTS) -

Mit dem neuen NABU-Erlebniszentrum KRANICHWELTEN und bewährten Beobachtungsplattformen wie dem KRANORAMA und Angeboten wie dem Kranich-Ticket in der Mecklenburgischen Seenplatte wird die herbstliche Kranichrast in Mecklenburg-Vorpommern für Gäste zum eindrucksvollen Naturerlebnis.

Neues Zentrum „KRANICHWELTEN“ eröffnet

In Günz, rund 15 Kilometer nordwestlich von Stralsund, wurde am 6. September 2025 das neue Internationale NABU-Erlebniszentrum KRANICHWELTEN eröffnet. Auf rund 500 Quadratmetern Innen- und 1,7 Hektar Außenfläche erleben Gäste in interaktiven Ausstellungen die Vielfalt der Kranichwelt – von Zugverhalten, Artenvielfalt und Biologie bis hin zu kulturellen Bedeutungen der „Vögel des Glücks“.

Zentrale Elemente der Ausstellung sind eine interaktive Weltkarte, Sounddusche, Virtual-Reality-Brillen und eine Kinderecke. Ergänzt wird das Angebot durch ein Bistro und zahlreiche Informationsstationen im Außenbereich. Das neue Zentrum ersetzt das bisherige NABU-Kranichzentrum in Groß Mohrdorf, das nun noch mehr Raum für das fazinierende Thema bietet.

Dr. Günter Nowald, Leiter des Zentrums, erklärt:„Mit den KRANICHWELTEN bieten wir eine umfassende Erlebniswelt, die Natur, Forschung und Umweltbildung miteinander verbindet.“

KRANORAMA: Beobachtung am Günzer See

Nur wenige Gehminuten entfernt liegt die barrierefreie Kranichbeobachtungsstation KRANORAMA, die pünktlich zur Herbst-Rastzeit wieder ihre Türen geöffnet hat.

Bis Ende Oktober ist die Station täglich von 9:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Rangerinnen und Ranger stehen mit Beobachtungstechnik und Fachwissen zur Verfügung. Auch außerhalb der Öffnungszeiten ist eine Beobachtung im Außenbereich möglich.

Das KRANORAMA befindet sich am Günzer See in einem Europäischen Vogelschutzgebiet und gewährt Einblicke in das Rast- und Flugverhalten der Kraniche. Der Eintritt (inkl. Zugang zu den KRANICHWELTEN) beträgt 8 EUR für Erwachsene; Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.

Kranich-Ticket an der Müritz: Abendliche Einflüge beobachten

Ein weiteres Highlight zur Kranichzeit ist das Kranich-Ticket in der Mecklenburgischen Seenplatte. Vom 18. August bis 31. Oktober 2025 können Besucherinnen und Besucher bei geführten Touren den abendlichen Einflug tausender Kraniche an ihre Schlafplätze erleben.

Die etwa dreistündigen Touren starten an der Nationalparkinformation Federow und führen über rund 4 km durch die Region. Die Teilnahme kostet 19 EUR für Erwachsene und 9 EUR für Kinder (7–15 Jahre). Eine Vorab-Buchung ist erforderlich; Hunde können nicht mitgeführt werden.