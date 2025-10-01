FPÖ-Bors/FPÖ-Keyl: „Nicht legale Waffen sind das Übel, sondern die Täter und Messerfachkräfte“

Sankt Pölten (OTS) -

„Mehr Sicherheit entsteht nicht durch Misstrauen gegenüber den gesetzestreuen Bürgern. Denn die Gefahr geht nicht von legalen Waffen und redlichen Bürgern aus“, warnt FPÖ Niederösterreich Jagdsprecher LAbg. Hubert Keyl vor einem ersten Schritt Richtung generellem Waffenverbot. NÖ habe bundesweit die meisten Waffenbesitzer, sei zudem ein Land der Jäger. „Da hilft es dann auch nicht, wenn sich die Bundes-ÖVP gerne als die Anwälte der Jäger ausgibt“, so Keyl weiter.

„Nicht die Waffen sind das Problem, sondern die Attentäter, die Amokläufer und die ganzen Messerfachkräfte. Das Sicherheitsgefühl unserer Landsleute hat, völlig nachvollziehbar, mit der Völkerwanderung seit 2015 massiv gelitten“, sagt auch FPÖ Niederösterreich Sicherheits- und Asylsprecher LAbg. Andreas Bors. „Ein Asylstopp, die Außerlandes-Bringung von straffälligen Asylwerbern und sichere Grenzen würde weit mehr Sicherheit fürs Land als eine überhastete Anlassgesetzgebung bringen.“