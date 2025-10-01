Assepro verstärkt Führungsteam in Österreich

Wien/Salzburg (OTS) -

Zum 1. Oktober 2025 erweitert die Assepro Österreich ihr Führungsteam. Mit Klaus Kurz, einem erfahrenen Vertriebsprofi der Versicherungsbranche, setzt Assepro auf Kompetenz, Empathie und jahrzehntelange Markterfahrung. Gleichzeitig wird die Organisationsstruktur mit neuen Verantwortungsbereichen klar geschärft.

Klaus Kurz blickt auf über 30 Jahre Erfahrung in leitenden Funktionen im österreichischen Versicherungsmarkt zurück. Der 56-jährige gebürtige Salzburger war viele Jahre im Maklervertrieb tätig und gilt als bestens vernetzt in der Branche. Bei Assepro übernimmt er die Regionalleitung für Westösterreich (Salzburg, Tirol/Vorarlberg, Kärnten und Steiermark) und berichtet direkt an CEO Gerhard Ulmer.

Mit der neuen Führungsstruktur baut Assepro seine Position als einer der führenden Versicherungsmakler in Österreich weiter aus:

Marius Dreisbach wird neuer Finanzvorstand (CFO) der Assepro Gruppe

wird neuer der Assepro Gruppe Christian Bartacek verstärkt das Vertriebsteam als weiterer erfahrener Branchenprofi

„Mit der neuen Struktur und der Verstärkung durch ausgewiesene Experten wie Klaus Kurz und Christian Bartacek sind wir bestens aufgestellt, um unser Wachstum in Österreich konsequent voranzutreiben und unseren Kunden höchste Servicequalität zu bieten.“ – Gerhard Ulmer, CEO Assepro Gruppe

„Ich freue mich, Teil der Assepro Gruppe zu werden und gemeinsam mit meinem Team die Marke in Westösterreich weiterzuentwickeln. Der enge Austausch mit unseren Maklerpartnern und die Weiterentwicklung von innovativen Lösungen stehen für mich im Vordergrund.“ – Klaus Kurz, Regionalleiter Westösterreich

Über Assepro

Die Assepro Gruppe Österreich GmbH zählt zu den führenden Versicherungsmaklern im heimischen Markt. Assepro Österreich ist ein Unternehmen der Ardonagh Group, einem weltweit führenden Versicherungsmakler. Mit einem starken Netzwerk, regionaler Verankerung und digitaler Kompetenz betreut Assepro Unternehmen und Privatkunden umfassend in allen Versicherungs- und Vorsorgethemen.