FPÖ – Vilimsky: „EU-Gipfel verhöhnt Menschen in Europa!“

Wien (OTS) -

„Egal welches Ergebnis nach dem informellen Treffen in Kopenhagen herauskommen wird – es wird jedenfalls eine Niederlage für die Bevölkerung in Europa sein“, so heute Harald Vilimsky, freiheitlicher Delegationsleiter im Europäischen Parlament, zum EU-Gipfel in Dänemark.

Alleine die beiden diskutierten Themenbereiche seien an Dreistigkeit kaum zu überbieten: Ein „Drohnenwall“ in Europa sowie weitere Unterstützung für die Ukraine, inklusive der Verwertung eingefrorener russischer Vermögenswerte zugunsten Kiews. Und ganz nebenbei wird verkündet, dass die EU der Ukraine die nächsten vier Milliarden Euro zukommen lassen will, wovon zwei Milliarden speziell für die Entwicklung und Produktion unbekannter Flugkörper vorgesehen sind.

„Man muss sich auf der Zunge zergehen lassen, was heute besprochen wird: Krieg, Eskalation, Waffen. Ohne jede Rücksicht auf die Verluste für die europäische Bevölkerung und auch ohne Rücksicht auf die Opfer in der Ukraine und in Russland, denn die Verlängerung dieses Kriegs kostet jeden Tag Menschenleben“, erklärte Vilimsky.

„Anstatt den Gipfel zu nutzen, um die Probleme anzugehen, die die Europäer tatsächlich jeden Tag zu spüren bekommen – nämlich Inflation, ständig steigende Energiekosten oder die ungelöste Frage der illegalen Migration – beschäftigt sich die EU lieber mit Waffenlieferungen, Kriegsverlängerung und einer Union, die sich immer mehr in eine Kriegsunion verwandeln will“, kritisierte Vilimsky.

„Es ist höchste Zeit, dass die EU endlich zu ihren eigentlichen Aufgaben zurückkehrt: Schutz der Grenzen, Entlastung der Bürger und Sicherung der wirtschaftlichen Stabilität. Alles andere ist Verrat an den Menschen in Europa. Dieser Gipfel ist eine einzige Verhöhnung der Bevölkerung und es braucht jetzt politischen Mut, um diesem Irrweg ein Ende zu setzen“, betonte Vilimsky abschließend.