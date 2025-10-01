CEU startet Ausschreibung für Kunstwerk zum 35. Jubiläum

Wien (OTS) -

Die Central European University (CEU) startet eine internationale Ausschreibung für Künstler*innen, um ein markantes öffentliches Kunstwerk zu schaffen, das das 35-jährige Bestehen der Universität feiert. Die Arbeit soll den Campus in der Quellenstraße im vielfältigen Wiener Bezirk Favoriten beleben und als sichtbares Symbol für den Weg der CEU stehen – von ihrer Gründung 1991 in Budapest und Prag über ihre Vertreibung aus Ungarn und ihre darauf erfolgte Erneuerung in Wien. Gesucht wird ein Kunstwerk, das diesen Geist der Transformation einfängt – ein Werk, das von Freiheit, kritischem Denken und Gemeinschaft über Kulturen hinweg erzählt.

„Das 35. Jubiläum der CEU ist sowohl eine Feier als auch eine Einladung“, sagt Mathias Möschel, Pro-Rektor für Außenbeziehungen. „Wir suchen ein zeitgenössisches, inspirierendes Kunstwerk, das über Kulturen und Generationen hinweg Resonanz entfaltet – eines, das den öffentlichen Raum verwandelt und den Geist der CEU von Dialog, Resilienz und Hoffnung widerspiegelt.“

„Ich glaube, ein Kunstwerk kann mehr sein als nur ein Objekt – es kann auch ein Raum des Dialogs sein. Wir hoffen, hier an unserem CEU-Campus in Favoriten einen solchen gemeinsamen Raum zu schaffen“, so Möschel weiter. „Wir freuen uns besonders, mit der französischen Designerin Matali Crasset und dem Schweizer Performancekünstler San Keller zwei prominente und erfahrene Jurymitglieder dabeizuhaben.“

Standort und Unterstützung

Eingeladen sind Vorschläge für skulpturale, architektonische oder interaktive Werke, die für den Außenraum oder die Fassade geeignet sind.

Das Gesamtbudget inklusive Künstler*innenhonorar beläuft sich auf rund 75.000 Euro. Die bis zu drei Finalist*innen erhalten zusätzlich jeweils 1.200 Euro für die Ausarbeitung detaillierter Vorschläge; zudem können Reisekosten übernommen werden.

Teilnahmebedingungen

Die Ausschreibung steht professionellen Einzelkünstler*innen sowie Teams weltweit offen, die Erfahrung mit wirkungsvollen öffentlichen, skulpturalen oder ortsspezifischen Projekten nachweisen können. Die CEU legt großen Wert auf Diversität und Inklusion; Bewerbungen von unterrepräsentierten Künstler*innen werden ausdrücklich ermutigt. Bewerber*innen müssen mindestens 18 Jahre alt sein.

Wichtige Termine

Bewerbungsschluss Stufe 1: 9. November 2025

Bekanntgabe Finalist*innen & Ortsbesuche: Dezember 2025

Abgabe Finalist*innen-Vorschläge: 31. Januar 2026

Endauswahl: Februar 2026

Entwurf, Produktion, Koordination: März–September 2026

Installation (Wien): Oktober 2026

Enthüllung (35-Jahr-Feier CEU): November 2026

Interessierte Künstler*innen finden ausführlichere Informationen sowie die technischen Details der Ausschreibung unter diesem Link.