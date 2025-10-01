  • 01.10.2025, 15:06:02
Rheuma in Österreich: Patient:innen fordern Mitsprache – neue Therapien eröffnen Chancen

Wien (OTS) - 

Rheuma betrifft in Österreich Hunderttausende und führt zu erheblichen Belastungen im Alltag sowie hohen Kosten für das Gesundheitssystem (1, 2). Eine aktuelle Umfrage der Rheumaliga zeigt: Viele Patient:innen leiden unter Schmerzen, Bewegungseinschränkungen und langen Diagnosewegen von durchschnittlich vier Jahren. Gleichzeitig wünschen sie sich moderne Therapieoptionen und aktive Gespräche über Behandlungsziele (3).

Mit Kinase-Hemmern (JAK-Inhibitoren) und Biologika stehen heute wirksame Medikamente zur Verfügung, die Remission ermöglichen und damit Lebensqualität und Arbeitsfähigkeit verbessern (1, 4). Doch eine angespannte Versorgungslage mit zu wenigen Fachärzt:innen gefährdet den Zugang (1, 2). Studien zeigen, dass Remission die Produktivität um bis zu 75 % steigern und Kosten deutlich senken kann (5).

Patientenorganisationen wie die Österreichische Rheumaliga leisten hier einen wichtigen Beitrag: Sie informieren, vernetzen und stärken die Gesundheitskompetenz. Betroffene, die mit ihr in Kontakt stehen, sind deutlich besser über moderne Therapien informiert (3, 6). Die Inhalte wurden am 1. Oktober im Rahmen einer Pressekonferenz in Wien vorgestellt.

Quellen

  1. Österreichischer Rheumatologie-Report der ÖGR 2023
  2. Statistik Austria, Krankenstandsfälle 2021
  3. Patient:innenumfrage der Österreichischen Rheumaliga 2025
  4. Treat-to-Target Empfehlungen (ASPAT)
  5. GAfPA (2024)
  6. Österreichische Rheumaliga: www.rheumaliga.at

Die Presseunterlagen inklusive der Langversion der Aussendung stehen hier bereit: bit.ly/PKRheuma

Rückfragen & Kontakt

AbbVie GmbH
Mag.a Sigrid Kern
Telefon: +43 664 60589265
E-Mail: sigrid.kern@abbvie.com
Website: https://www.abbvie.at

