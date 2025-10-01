Danninger (WKO) und Neumayer (IV): Was die Wirtschaft jetzt braucht

Wien (OTS) -

„Es muss etwas passieren“, waren sich die Generalsekretäre von Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung, Jochen Danninger und Christoph Neumayer, am Dienstagabend beim „Talk 14“, dem Wirtschaftsgespräch des Österreichischen Genossenschaftsverbandes (ÖGV), einig. Im Interview mit ORF-Redakteurin Maria Kern ging um Rezepte für den Standort Österreich.

„Wir haben uns mit einem Giftcocktail aus hohen Energie- und Lohnkosten sowie Bürokratie aus dem Markt gepreist, Lenzing wird daher nicht die letzte Hiobsbotschaft gewesen sein“, fürchtet IV-Generalsekretär Neumayer. Er rechnet damit, dass die Wirtschaftsprognosen fürs kommende Jahr demnächst nach unten revidiert werden müssen. Der Lohnabschluss der Metaller deutlich unter der Inflationsrate sei zwar ein erstes positives Zeichen, dass auch die Arbeitnehmervertreter den Ernst der Lage verstanden hätten, nun müssten aber die Beamten diesem Weg folgen.

Das Gegenüber aus der Wirtschaftskammer, Danninger, zeigte sich etwas optimistischer in seiner Einschätzung der Lage: „Wir sind zwar in einem schwierigen Transformationsprozess, aber ich sehe Licht am Ende des Tunnels.“ Er gibt sich zuversichtlich, dass die Regierung neue Wachstumsimpulse setzen kann. In diesem Zusammenhang nannte er die in Ausarbeitung befindliche Industriestrategie, Ergebnisse noch heuer erwartet er sich auch in Sachen Bürokratieabbau.

Schritte, die es auch laut Neumayer dringend brauche. Denn in den kommenden Jahren entscheide sich, ob Österreich überhaupt noch reformfähig sei oder ob es die Kettensäge brauche, so der IV-Vertreter.

