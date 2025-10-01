  • 01.10.2025, 14:40:33
  • /
  • OTS0178

Ferdinand Harnoncourt-Unverzagt zum Generalsekretär der Bundesimmobiliengesellschaft bestellt

Ferdinand Harnoncourt-Unverzagt zum Generalsekretär der Bundesimmobiliengesellschaft bestellt
Wien (OTS) - 

Die Geschäftsführung der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) hat eine Stabstelle eingerichtet, die sie bei strategischen Querschnittsthemen unterstützt und die konzernweite Koordination stärkt. Diese wird von Ferdinand Harnoncourt-Unverzagt (46) in seiner neuen Funktion als Generalsekretär geleitet. Er unterstützt damit die Geschäftsführungsagenden und verantwortet weiterhin die Themen Konzernstrategie und Konzernentwicklung, Owner Relations, Business Development und Corporate Communications.

"Wir freuen uns, mit Ferdinand Harnoncourt-Unverzagt einen erfahrenen Strategen an unserer Seite zu haben, der den Konzern seit vielen Jahren kennt. Mit ihm als Generalsekretär schaffen wir eine zentrale Koordinationsstelle, die uns bei der Weiterentwicklung der Konzernstrategie, im Austausch mit Entscheidungsträgern begleitet", so die Geschäftsführung Christine Dornaus und Gerald Beck.

Der Grazer Ferdinand Harnoncourt-Unverzagt ist seit über 15 Jahren in strategischen Leitungsfunktionen im BIG Konzern tätig. Zuvor war er bei der Industriellenvereinigung, dem Verkehrsministerium sowie bei Böhler-Uddeholm in Österreich und international beschäftigt.

Rückfragen & Kontakt

Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.
Emilie Brandl
Telefon: +43 664 807 45-1130
E-Mail: emilie.brandl@big.at
Website: https://www.big.at/kurzprofil

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | BIM

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright