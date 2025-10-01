Ferdinand Harnoncourt-Unverzagt zum Generalsekretär der Bundesimmobiliengesellschaft bestellt

Wien (OTS) -

Die Geschäftsführung der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) hat eine Stabstelle eingerichtet, die sie bei strategischen Querschnittsthemen unterstützt und die konzernweite Koordination stärkt. Diese wird von Ferdinand Harnoncourt-Unverzagt (46) in seiner neuen Funktion als Generalsekretär geleitet. Er unterstützt damit die Geschäftsführungsagenden und verantwortet weiterhin die Themen Konzernstrategie und Konzernentwicklung, Owner Relations, Business Development und Corporate Communications.

"Wir freuen uns, mit Ferdinand Harnoncourt-Unverzagt einen erfahrenen Strategen an unserer Seite zu haben, der den Konzern seit vielen Jahren kennt. Mit ihm als Generalsekretär schaffen wir eine zentrale Koordinationsstelle, die uns bei der Weiterentwicklung der Konzernstrategie, im Austausch mit Entscheidungsträgern begleitet", so die Geschäftsführung Christine Dornaus und Gerald Beck.

Der Grazer Ferdinand Harnoncourt-Unverzagt ist seit über 15 Jahren in strategischen Leitungsfunktionen im BIG Konzern tätig. Zuvor war er bei der Industriellenvereinigung, dem Verkehrsministerium sowie bei Böhler-Uddeholm in Österreich und international beschäftigt.