Österreichs Top-Studierende auf Bildungsreise in China: So gelingt der Wissenstransfer

Wien (OTS) -

Vier Studierende aus Österreich blicken auf eine beeindruckende Bildungsreise zurück: Sarah Mayrhofer (23) aus Oberösterreich, Mathias Pichler (22) aus Niederösterreich sowie die Wiener Simon Proksch (20) und Benjamin Raumauf (24) erhielten im Rahmen des Programms „Seeds for the Future” die Gelegenheit, unter anderem die Tech-Metropole Shenzhen mit dem Huawei-Headquarter sowie weitere chinesische Städte zu erkunden. Darüber hinaus nutzten sie die Chance, sich über Grenzen hinweg zu vernetzen.

Die vier Talente (Studierende der JKU Linz, WU Wien, FH Hagenberg und TU Wien) hatten die Möglichkeit, im Huawei-Headquarter in Shenzhen an einer Vielzahl spannender Programmpunkte teilzunehmen. Die Reise zeigte erneut, wie entscheidend die Förderung junger Talente für einen starken Wirtschaftsstandort Österreich ist. Besondere Highlights waren Vorträge zu aktuellen Zukunftstechnologien sowie die einmalige internationale Networking-Möglichkeit im Technikbereich.

Im Zuge eines mehrstufigen Auswahlverfahrens wurden aus einer Vielzahl an Bewerbungen die vier besten ausgewählt. Nach der Bewerbungsphase und der feierlichen Siegerehrung im Wiener Rathaus am 10. September wartete ein exklusives Forschungs- und Bildungserlebnis in China auf die Studierenden. Vergangene Woche, am 23. September, konnten Sarah, Mathias, Simon und Benjamin mit zahlreichen neuen Erfahrungen im Gepäck die Heimreise antreten.

Mathias Pichler aus Weitra (NÖ) studiert Softwareengineering an der FH Hagenberg und erzählt begeistert von seiner Teilnahme: „Seeds for the Future war für mich eine einmalige Chance, die chinesische Kultur und Denkweise besser zu verstehen. Besonders begeistert haben mich dabei die Offenheit und Hilfsbereitschaft sowie die wertvollen Kontakte zu Teilnehmenden aus aller Welt. Gleichzeitig konnte ich erleben, wie die Zukunftsvisionen von Huawei in den Bereichen 5G, KI und Cloud-Technologien, die digitale Transformation weltweit vorantreiben können.“

Internationale Talenteförderung

„In China konnten die Studierenden einmalige Erlebnisse für sich mitnehmen. Sie haben nicht nur ihr Wissen im Technikbereich erheblich erweitert, sondern auch wertvolle interkulturelle Erfahrungen gesammelt, die Brücken über Grenzen hinweg bauen“, so Catharina Rieder, Head of CSR bei Huawei Austria und Verantwortliche für das Programm in Österreich. Alle vier österreichischen Studierenden sind – auch abseits ihrer Studien – besonders interessiert an der Welt der Technologie.

Sarah Mayrhofer, Studentin an der JKU Linz, gründete bereits neben ihren beiden Studiengängen (Wirtschaftsinformatik und Rechtswissenschaften) ihr eigenes Unternehmen und ist zusätzlich Mitglied der Young AI-Leaders. Für sie waren die Eindrücke in China etwas ganz Besonderes: „Die Reise nach China hat mich tief beeindruckt. Besonders bereichernd war die Begegnung mit vielen Menschen aus der ganzen Welt, die alle eine gemeinsame Leidenschaft für Technologie teilen. Zusätzlich waren die chinesische Kultur und das Land mit seinen beeindruckenden Städten eine spannende und prägende Erfahrung für mich!“

Abenteuer fürs Leben

Simon Proksch, Student an der Wirtschaftsuniversität Wien, konnte dank Huawei Austria prägende Erfahrungen mitnehmen: „Das Seeds for the Future Programm von Huawei war für mich ein unvergessliches Erlebnis. Ich hatte die Möglichkeit, von herausragenden Vortragenden mehr über aktuelle Entwicklungen in verschiedenen technischen Bereichen zu lernen. Besonders geschätzt habe ich außerdem den Austausch mit Peers und das dynamische Land China kennenzulernen. Ich nehme viele Ideen und Impulse zurück nach Österreich.“

Auch für Benjamin Raumauf, Student und Junior Researcher an der TU Wien, war die Wissensreise eine große Bereicherung: „Die Reise war für mich eine einmalige Chance, über den Tellerrand hinauszublicken und China in seiner ganzen Vielfalt zu erleben. Besonders der internationale Austausch hat mich inspiriert – sowohl fachlich als auch persönlich war die Erfahrung unglaublich bereichernd. Unvergesslich bleiben auch die Gespräche mit CEOs, dem österreichischen Generalkonsul in Shanghai Helmut Rakowitsch sowie der Wiener Stadträtin Barbara Novak. Sie alle haben mir neue Perspektiven eröffnet.“

Über „Seeds for the Future“

Das internationale Bildungsprogramm „Seeds for the Future“ wird bereits seit elf Jahren weltweit durchgeführt. Es hat tausenden internationalen Studierenden die Chance eröffnet, in die Welt neuer Technologien einzutauchen und internationale Erfahrungen zu sammeln. 2025 nahmen insgesamt 141 Nationen an dem einzigartigen Programm von Huawei teil. Nach Jahren der Online-Kurse und dem letzten Jahr in Rom, führte die Reise in diesem Jahr wieder nach China, in die pulsierende Tech-Metropole Shenzhen sowie nach Dongguan, Hongkong und Shanghai.

Alle Details sind unter SEEDS FOR THE FUTURE – 2025 | HUAWEI UNIVERSITY AUSTRIA (huawei-university.com) verfügbar.