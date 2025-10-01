Zum Weltkaffeetag: Gurkerl bietet riesige Auswahl an Kaffeeprodukten

Wien (OTS) -

Zum Weltkaffeetag rückt der Online-Supermarkt Gurkerl sein Kaffeesortiment in den Fokus. Mit über 270 Kaffeeprodukten bietet Gurkerl eines der größten und vielfältigsten Kaffeeangebote im österreichischen E-Food-Markt außerhalb des Fachhandels. Damit ist Gurkerl eine beliebte Anlaufstelle für Kaffeeliebhaber:innen – von bekannten Marken bis hin zu regionalen Spezialitäten.

Vielfalt im Sortiment

Laut der Wiener Wirtschaftskammer konsumieren die Österreicher:innen im Schnitt rund 5,73 Kilogramm Kaffee pro Kopf und Jahr – Grund genug, warum die aromatische Bohne einen eigenen Ehrentag hat. Gurkerl führt sowohl Klassiker wie Illy, Jacobs und Lavazza als auch eine breite Auswahl handwerklicher Röstereien aus dem Großraum Wien, darunter Bieder & Maier , Julius Meinl , Süssmund und Alt Wien . Das Sortiment reicht von Bohnen- und Filterkaffee über Kapseln, Pads und Instantkaffee bis hin zu Kaffeedrinks, entkoffeinierten Varianten, Malzkaffee und weiteren Alternativen.

Top-Seller bei Gurkerl

Kaffee gehört zu den beliebtesten Kategorien im Gurkerl-Sortiment: Kaffeeprodukte befinden sich in rund jedem zehnten Warenkorb. Die aktuellen Bestseller (September 2025) sind:

STARBUCKS Smooth Caramel aromatisierte Kaffeekapseln für NESPRESSO (10 piece) Ubomi Caffe Crema Bohne 1kg (1 kg) STARBUCKS Blonde Espresso Roast Kaffeekapseln für NESPRESSO (10 piece) Kaffeetschi BIO Original (0.2 l) STARBUCKS Breakfast Blend Kaffeekapseln für NESPRESSO (10 piece) Lavazza Crema e Gusto gemahlen (0.25 kg) STARBUCKS Creamy Vanilla aromatisierte Kaffeekapseln für NESPRESSO (10 piece) illy Classico Lungo Kapseln Nespresso Original-kompatibel (10 piece) Ubomi Espresso Classico Bohne 1kg (1 kg)

Trend: Ready-to-Drink Kaffeedrinks

Neben Bohnen- und gemahlenem Kaffee werden auch trinkfertige Kaffeedrinks immer gefragter. Bestellungen von Kaffeedrinks sind zwischen September 2024 und September 2025 um über 100 Prozent gestiegen. Besonders beliebt sind aktuell die gekühlten Ready-to-Drink Kaffees von Emmi, der Caffe Latte Macchiato von Jeden Tag und der Wiener Eiskaffee von nöm.