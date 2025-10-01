KORREKTUR zu OTS0146 vom 30.09.2025: Internationaler Brustkrebstag: Gesundheitsministerin Schumann ruft zu Brustkrebs-Früherkennung auf

Wien (OTS) -

Jährlich erkranken in Österreich etwa 46.000 Menschen an Krebs, rund 21.000 sterben jährlich an den Folgen einer Krebserkrankung. Die häufigsten Diagnosen bei Frauen sind bösartige Tumore der Brust mit 6.902 Fällen im Jahr 2023 – das entspricht 137 Fällen pro 100.000 Frauen und rund einem Drittel (31,6 %) der Krebsneuerkrankungen. In den kommenden Jahren werden diese Zahlen aufgrund des Bevölkerungswachstums und des steigenden Durchschnittsalters der Bevölkerung voraussichtlich weiter zunehmen. „Je früher Brustkrebs erkannt wird, desto größer sind die Heilungschancen. Deshalb appelliere ich an alle Frauen: Bitte nehmen Sie die Früherkennungsuntersuchungen ernst und nutzen Sie das kostenlose Angebot der Mammografie. Es ist unkompliziert, leicht zugänglich und kann im Ernstfall Ihr Leben retten“, betont Gesundheitsministerin Korinna Schumann anlässlich des morgigen Internationalen Brustkrebstages.

Kostenlose Mammografie für alle Frauen ab 45 Jahren

Seit 2014 bietet das qualitätsgesicherte Brustkrebs-Früherkennungsprogramm (BKFP) allen in Österreich sozialversicherten Frauen einen kostenfreien und niedrigschwelligen Zugang zur Früherkennung. Das Programm lädt Frauen zwischen 45 und 74 Jahren alle zwei Jahre automatisch zu einer Früherkennungs-Mammografie ein. Dafür ist keine ärztliche Überweisung nötig, die E-Card wird automatisch freigeschaltet. Nicht versicherte Frauen können eine Einladung beispielsweise bei der Telefon-Serviceline unter 0800 500 181 anfordern. Dies gilt auch für jüngere Frauen ab 40 Jahren und Frauen ab 75 Jahren, die am Programm teilnehmen wollen.