Marchetti: „Engmaschige Betreuung gibt Schülerinnen und Schülern Orientierung in schwierigen Situationen“

Mit Suspendierungsbegleitung und Perspektivengesprächen vor Schulabbruch gibt Volkspartei Jugendlichen Halt und verbessert Sicherheit an Österreichs Schulen

„Engmaschige Betreuung gibt Schülerinnen und Schülern Orientierung in schwierigen Situationen. Nach dem schrecklichen Amoklauf an einer Grazer Schule hat das Regierungsteam der Volkspartei rasch gehandelt und ein gezieltes Betreuungsangebot für Schulabbrecher und suspendierte Schüler geschaffen. Will jemand ab der neunten Schulstufe die Schule abbrechen, so ist er oder sie künftig verpflichtet, an einem ,Perspektivengespräch‘ teilzunehmen. Werden Schülerinnen und Schüler suspendiert, sollen sie in Zukunft in dieser Zeit begleitet und auf den Wiedereinstieg in das Unterrichtsgeschehen vorbereitet werden. Das Ziel dieser Maßnahmen ist, Jugendliche mit ihren Problemen nicht alleine zu lassen und ihnen bestmögliche Unterstützung zu bieten. Mit verstärkter Beratung geben wir Jugendlichen in schwierigen Lebenslagen Halt und leisten zudem einen entscheidenden Beitrag für mehr Sicherheit an Österreichs Schulen“, so der Bildungssprecher und Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.

„Wer am Spielfeldrand steht und unqualifizierte Kommentare abgibt, wird seiner politischen Verantwortung für die Menschen nicht gerecht und bringt unser Land auch nicht voran. Bundeskanzler Christian Stocker und die Volkspartei hingegen arbeiten mit ganzer Kraft an Lösungen und tun das Richtige für Österreich“, so Marchetti abschließend.

