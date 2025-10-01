  • 01.10.2025, 14:04:02
HOGAST trennt sich von Vorstand René Trummler

René Trummler wurde mit 24. September 2025 aus dem HOGAST-Vorstand abberufen

Salzburg/Anif (OTS) - 

Nach intensiven Gesprächen und sorgfältiger Abwägung hat sich der Aufsichtsrat dazu entschieden, die Zusammenarbeit mit René Trummler zu beenden. Hintergrund dafür sind unterschiedliche Auffassungen und Erwartungshaltungen über die künftige Ausrichtung der Einkaufsgenossenschaft für Hotellerie & Gastronomie.

„Wir danken René Trummler für seinen Einsatz im vergangenen Jahr und wünschen ihm für seine berufliche und private Zukunft alles Gute“, sagt Aufsichtsratsvorsitzender Werner Magedler und ergänzt: „Wir werden die kommenden Wochen nutzen, um die Weichen für die Zukunft zu legen und sicherzustellen, dass die laufenden Aufgaben und Projekte in gewohnt hoher Qualität fortgeführt werden.“

Rückfragen & Kontakt

HOGAST Einkaufsgenossenschaft
Mag. (FH) Dietmar Winkler, MAS
Bereichsleiter Marketing/Kommunikation
Telefon: +43 (0) 6246 8963 451
E-Mail: dietmar.winkler@hogast.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | T44

