Maurer: "Wir brauchen dringend flächendeckende Schulsozialarbeit und Schulpsycholog:innen"

Wien (OTS) -

„Die verpflichtende Suspendierungsbegleitung und das geplante Perspektivengespräch sind wichtige Maßnahmen. Aber einmal mehr haben wir es hier mit großen Ankündigungen zu tun, während die Rahmenbedingungen für die Umsetzung vollständig fehlen", reagiert Sigi Maurer, stellvertretende Klubobfrau und Bildungssprecherin der Grünen, auf den heutigen Ministerrat.

“Es gibt an unseren Schulen viel zu wenige Schulpsycholog:innen und Sozialarbeiter:innen, die Lehrer:innen sind bereits jetzt völlig überlastet. Die dringend benötigte administrative Unterstützung hat die Regierung gekürzt”, kritisiert Maurer.

Wiederkehrs vollmundige Ankündigungen werden daher zu einer noch größeren Belastung der Lehrer:innen führen. Darunter leiden in weiterer Folge auch die Schüler:innen in den Klassen. "Ziel muss zudem immer sein, Suspendierungen und Schulabbrüche zu verhindern. Dafür brauchen wir flächendeckende Schulsozialarbeit und Schulpsycholog:innen", fordert Maurer abschließend.