FPÖ-Handler: „Rote Pensionisten-Verräter sind Paradebeispiel für politische Nutz- und Ahnungslosigkeit“

Sankt Pölten (OTS) -

„Ungebremste Inflation, teure Energie, Bürokratie-Dschungel, eine erdrückende Steuer- und Abgabenlast, ungezügelte Massenzuwanderung – all das lähmt unsere Wirtschaft und ist Symbol einer Bundespolitik, die den Wirtschaftsstandort Österreich und somit Arbeitsplätze vernichtet. Nur zur Erinnerung: Die SPÖ stellt seit sieben Monaten den Vizekanzler, der aber lieber am Big Apple Notenblätter verteilt, anstatt sich hier im eigenen Land um die Probleme der Landsleute zu kümmern“, reagiert FPÖ Niederösterreich Arbeitsmarktsprecher LAbg. Jürgen Handler auf die Kritik von SPNÖ-Chef Sven Hergovich an Landesrat Susanne Rosenkranz.

„Die roten Pensionisten-Verräter sollen da nicht Kindesweglegung betreiben, sie sind in der Verlierer-Ampel mittendrin und somit Brandstifter und Brandbeschleuniger für den Niedergang des Wirtschaftsstandortes. Wenn der selbsternannte Kontrolllandesrat Hergovich anderen Arbeitsverweigerung unterstellt, während er selbst rein gar nichts zustande bringt, ist das ein Paradebeispiel für politische Nutzlosigkeit“, so Jürgen Handler weiter und schließt: „Zudem unterstreicht Hergovich auch seine Ahnungslosigkeit, indem er Maßnahmen erwähnt, die in die Kompetenz des Bundes fallen.“