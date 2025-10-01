Barbara Stöckl im Gespräch mit Brigitte Kren, Martin Thür, Lisa M., Bernhard Aichner und Thomas Raab

Wien (OTS) -

In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 2. Oktober 2025, um 23.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON Schauspielerin Brigitte Kren, Investigativjournalist und „ZIB 2“-Moderator Martin Thür, „Do-it-Yourself“-Influencerin „Die Hauswerkerin“ Lisa M. sowie die Krimiautoren und Freunde Bernhard Aichner und Thomas Raab zu Gast bei Barbara Stöckl.

Brigitte Kren hat ihr vielseitiges Leben in ihrer Biografie „Und weiter geht die wilde Jagd“ niedergeschrieben. Im Nighttalk „Stöckl“ erzählt die gebürtige Steirerin vom Aufwachsen in einer Gastronomie-Familie, was ihr Geheimnis als Wirtin im Szenelokal „Panigl“ war und wie schwere Schicksalsschläge sie als Mensch geprägt haben.

Nach acht Monaten Auszeit kehrt Martin Thür zurück ins „ZIB 2“-Studio und veröffentlicht gleichzeitig ein Buch. In „Macht und Kontrolle“ beleuchtet der Investigativjournalist des Jahres die Zusammenhänge zwischen Politik, Journalismus, Macht, Ohnmacht und Kontrolle. Im Gespräch mit Barbara Stöckl spricht er zudem darüber, wie er zum Tischlern kam und ob es in der heutigen Zeit überhaupt noch möglich ist, Fake News zu identifizieren.

Lisa M. begeistert auf ihrem Instagram-Account „Die Hauswerkerin“ mehr als 323.000 Follower:innen mit „Do-it-Yourself“-Videos. Die Handwerks-Autodidaktin spachtelt, montiert und schleift, renoviert das WC ihrer Oma oder baut einen 200 Jahre alten Stall in Eigenregie um. Wie kam die gelernte Keramikerin dazu und warum kommt DIY-Content so gut an?

Aus den österreichischen Bestsellerregalen sind sie längst nicht mehr wegzudenken: Bernhard Aichner und Thomas Raab haben mit ihren Figuren Brünhilde Blum und Willibald-Adrian Metzger echte Kultcharaktere geschaffen. In „Stöckl“ sprechen die beiden Erfolgsautoren über ihre besondere Freundschaft und erzählen, wie diese auch immer wieder zu gemeinsamen Gesangseinlagen führt.