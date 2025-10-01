Norbert Oberhauser präsentiert „Aufsteirern – Die Show der Volkskultur“ am 4. Oktober in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

„Aufsteirern – Die Show der Volkskultur“ – das ist steirisches Lebensgefühl erlebbar für ganz Österreich! Am Samstag, dem 4. Oktober 2025, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON präsentiert Norbert Oberhauser die Erfolgsshow zum sechsten Mal, wenn österreichische und internationale Stars aus der Pop-, Rock- und Schlagerbranche auf volkskulturelle Gruppen aus der Steiermark treffen. Schauplatz des TV-Events ist einmal mehr die einzigartige historische Kulisse der Kasematten am Schloßberg in Graz.

Das Fernsehpublikum erwartet dabei wieder ein Abend voll steirischem Charme mit viel Musik und zahlreichen Stargästen, wo einmal mehr Tradition und Moderne genreübergreifend verbunden werden: Edmund, Oimara, Marianne Mendt, die Fäaschtbänkler und die Flying Pickets interpretieren ihre Hits oder besondere Songs gemeinsam mit Musikantinnen und Musikanten, Chören und Tanzlmusigruppen neu. Mit dabei auf der „Aufsteirern“-Bühne sind auch die Kultband Global Kryner, die Spafudla, die Brodjaga Musi, der Kinderchor der Musikschule Passail, der Grazer Chor Cantanima sowie die Kellerstöcklmusi und Jagablech. Und Philip Pscheidt, der Sieger des „Steirischen Harmonikawettbewerbs“, begeistert mit virtuosem Spiel auf der steirischen Harmonika. Leidenschaft, Fingerfertigkeit und steirisches Lebensgefühl – spürbar in jedem Ton.

„Aufsteirern – Die Show der Volkskultur“ ist eine Produktion des ORF Landesstudio Steiermark in Kooperation mit IVENTS Kulturagentur.