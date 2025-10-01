ao. Univ.-Prof. Dr. Martin Gruber-Risak zum Leiter der Sektion VIII Arbeitsrecht u. Arbeitnehmer:innenschutz im Sozialministerium bestellt

Wien (OTS) -

Mit Wirksamkeit vom 1. Oktober 2025 übernimmt ao. Univ.-Prof. Dr. Martin Gruber-Risak die Leitung der Sektion VIII im Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz.

Dr. Gruber-Risak ist ein anerkannter Experte im Arbeits- und Sozialrecht, der seine Expertise in den vergangenen Jahren maßgeblich in europäische Entscheidungs- und Beratungsprozesse eingebracht hat. Unter anderem war er Mitglied der list of experts bei der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (Eurofound) in Dublin. Dort befasste er sich intensiv mit den Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung für Arbeit und Beschäftigung in Europa und trug mit wissenschaftlich fundierten Analysen zur politischen Agenda der EU bei.

„Die Arbeitswelt verändert sich rasant – von der Digitalisierung über moderne Standards des Arbeitsrechts bis hin zu neuen Fragen des Arbeitnehmer:innenschutzes. Neue Entwicklungen brauchen auch neue legistische Rahmenbedingungen und ein entsprechendes juristisches Know How für deren rechtliche Ausgestaltung. Mit unserem neuen Sektionschef gewinnt das Sozial- und Arbeitsministerium einen ausgewiesenen Experten, der sich diesen herausfordernden Themen mit großer Fachkompetenz und Lust an deren Gestaltung widmen wird. Zugleich zeigt seine Entscheidung für das Sozialministerium arbeiten zu wollen, dass der Bund und insbesonders mein Ministerium, ein attraktiver Arbeitgeber für hochqualifizierte Fachkräfte ist. Mit seiner fundierten wissenschaftlichen Expertise, seinem ausgeprägten Verständnis für politische Entscheidungsprozesse und seiner engen Vernetzung in nationalen und europäischen Fach- und Entscheidungsgremien wird Prof. Dr. Gruber-Risak die Umsetzung der anstehenden Reformvorhaben als wichtiger Akteur mitunterstützen“, freut sich Sozial- und Arbeitsministerin Korinna Schumann auf die kommende Zusammenarbeit.

Neben seiner europäischen Gremienarbeit war Dr. Gruber-Risak ao. Universitätsprofessor am Institut für Arbeits- und Sozialrecht der Universität Wien sowie wissenschaftlicher Leiter des Masterstudiengangs „LL.M. Arbeitsrecht“. Internationale Lehr- und Forschungstätigkeiten führten ihn u. a. an die University of Otago (Neuseeland) sowie an die Universität Salzburg. Von 2016 bis 2020 war er Vorsitzender des Senats II der Gleichbehandlungskommission. Darüber hinaus war er seit vielen Jahren in führenden wissenschaftlichen Gremien und Beiräten aktiv.

Durch diese Tätigkeit verfügt er über ein fundiertes Verständnis der Wechselwirkungen zwischen nationalen arbeits- und sozialpolitischen Regelungen und den Entwicklungen auf europäischer Ebene. Damit bringt der neu bestellte Sektionsleiter auch jene europäische Perspektive mit, die für die strategische Ausrichtung der österreichischen Sozialpolitik im internationalen Kontext künftig noch stärker von Bedeutung sein wird.

Foto: https://flic.kr/s/aHBqjCvRPn