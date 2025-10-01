20 Jahre Naturbestattung in Österreich - 20 Jahre Naturbestattung Zadrobilek

Gießhübl (OTS) -

Wenn Elisabeth Zadrobilek, Pionierin der Naturbestattung in Österreich, die Anfänge im Jahr 2005 beschreibt, staunen heute viele Menschen fassungslos: „Zuerst wurde ich belächelt: „Wer will das schon?“. Dann angefeindet: „Das ist pietätlos!“. Dann angezweifelt: „Darf die das überhaupt?“. Und schließlich – kopiert! Aber nur bei uns gab es von Anfang an die höchsten Standards: immer würdig, pietätvoll und schön!“

Heute ist die „Naturbestattung GmbH“ - mit Elisabeths Tochter Marlies Zadrobilek als Geschäftsführerin - nach wie vor das führende Bestattungsunternehmen für Beisetzungen außerhalb von Friedhöfen in Österreichs, heute jedoch mit Marktbegleitern. Und natürlich führt die Naturbestattung GmbH nicht nur in den selbst bewirtschafteten Bestattungswäldern „Wald der Ewigkeit“ in Gießhübl, Bisamberg, Mauerbach und Kundl Baumbestattungen durch, sondern in allen Bestattungswäldern und naturnahen Friedhöfen in und rund um Wien und an allen Plätzen, wo Bestattungen gesetzlich möglich sind.

„Unser Anspruch ist es, Menschen einen Abschied zu ermöglichen, der sowohl den individuellen Wünschen als auch dem Schutz der Umwelt gerecht wird“, erklärt Marlies Zadrobilek die Leitlinie des Unternehmens. Sie hat den Betrieb inzwischen deutlich erweitert und mit ihrem Partner Daniel Tiefenbacher die „Bestattung Zadrobilek“ gegründet, die alle Bestattungsdienstleistungen anbietet, von der Abholung bis zur Unterstützung bei Behördenwegen, von der Organisation der Verbrennung bis zu Exhumierungen und vieles mehr, dazu Feiern und Beisetzungen, traditionell und modern, mit Beisetzungen in Friedhöfen und Feiern in Kirchen, Aufbahrungshallen und allen Orten, die dafür denkbar sind, solange sie würdig, pietätvoll und schön sind.

„Heute können wir alle Wünsche unserer Kunden erfüllen. Praktisch und preiswert. Liebevoll und professionell. Alles aus einer Hand. Wir sind rund um die Uhr erreichbar: 02236-44900!“, beschreibt Marlies Zadrobilek ihren „Full-Service-Anspruch“.

Vor 20 Jahren begann es mit einer Vision: Menschen einen Abschied zu ermöglichen, der im Einklang mit der Natur steht. Am 30.9.2025 feierte die Naturbestattung GmbH ihr Jubiläum als österreichweiter Pionier für Baum- Berg, Luft, und Donau und Meerbestattungen in Gießhübl. Viele Partner und Wegbegleiter, Vertreterinnen der Gemeinden gratulierten bei einem Fest beim Gasthof „Zum schwarzen Schaf“ gleich neben dem Eingang zum Wald der Ewigkeit in Gießhübl.

Die Meilensteine im Rückblick:

2008 erste Bestattungen auf der Donau und auf dem Meer.

Erste Beisetzungen im Wald der Ewigkeit in Wien 14 (Einzelbewilligungen der MA 40).

2012 Erfolgreiches Projekt „Dem Himmel ein Stück näher“ – Bergbestattung in Werfenweng / Salzburg.

Seit 2016 (bis heute!) entstanden weitere Bestattungswälder in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Gemeinden. 2018 wurde die erste Filiale für Naturbestattungen in Wien 1190 / Döbling eröffnet. Es folgten weitere Filialen für Beratungen im Sterbefall und Vorsorge. Dazu wurde ein „Bestattungskonfigurator“ entwickelt, der für wesentlich mehr Transparenz in allen Bestattungsdienstleistungen sorgt. Seit 2005 wurden von der Naturbestattung Zadrobilek mehr als 5.000 Bestattungen durchgeführt.

„Zahlen allein sind nicht das Entscheidende. Viel wichtiger ist, was wir verändert haben“, so Marlies Zadrobilek weiter. „Wir haben das Denken über den Tod gewandelt. Wir haben Rituale neu erfunden, Abschiede persönlicher und hoffnungsvoller gemacht. Denn kein Mensch ist gleich – und keine Verabschiedung ist gleich.

Manchmal elegant in der Halle, manchmal sportlich am Segelboot, manchmal feierlich am Berg oder still in einem Wald. Aber immer mit Würde, Individualität und Liebe“, so Zadrobilek.

„Dieses Jubiläum ist für uns der Anlass, „Danke!“ zu sagen – unseren Kundinnen und Kunden, unseren Partnern und unseren engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, sagt Marlies Zadrobilek, die bereits auf die nächsten Höhepunkte aufmerksam macht. „Am 20. Oktober eröffnen wir eine neue Filiale in Wien 23., gleich neben dem Bahnhof Liesing und am 1. November gibt es unsere traditionellen Gedenkfeiern in den Wäldern der Ewigkeit, zu denen wir alle interessierten Menschen einladen!“, so Marlies Zadrobilek abschließend.

Termine:

20.10.2025, 15.00 Uhr, Eröffnung der neuen Filiale in Wien 23., Perchtoldsdorfer Straße 5.

1.11.2025: Gedenkfeiern, jeweils im Wald der Ewigkeit:

10.00 Uhr, Gießhübl

13.00 Uhr, Mauerbach

14.00 Uhr, Bisamberg / Klein-Engersdorf

15.00 Uhr, 1140 Wien

Die Naturbestattung GmbH . Zadrobilek ist rund um die Uhr erreichbar, unter den Telefonnummern 02236 / 44900 und 01 / 367 33 77. Dazu gibt es vier Servicezentren für Kunden: 2372 Gießhübl, Hauptstraße 68; 2340 Mödling, Freiheitsplatz 2; 1190 Wien, Döblinger Hauptstraße 63 und 1230 Wien Perchtoldsdorfer Straße 5, sowie in Kundl und Werfenweng. Alle Dienstleistungen können auch remote bezogen werden (online und per Telefon) oder auch per Hausaufnahme in Wien und Umgebung.



Eröffnung der Filiale Liesing

20.10.2025, 15.00 Uhr, Eröffnung der neuen Filiale von Naturbestattung GmbH und Bestattung Zadrobilek in Wien 23., Perchtoldsdorfer Straße 5.

Datum: 20.10.2025, 15:00 Uhr

Perchtoldsdorfer Straße 5

1230 Wien

Österreich

URL: https://www.naturbestattung.at

Gedenkfeier im Wald der Ewigkeit, Gießhübl

Gedenkfeier im Wald der Ewigkeit, Gießhübl. Live-Musik, tröstende und Mut machende Reden im Gedenken an alle Menschen, die uns vorangegangen sind.

Datum: 01.11.2025, 10:00 Uhr

Ort: Wald der Ewigkeit, Gießhübl

Kuhheide

1230 Gießhübl

Österreich

URL: https://www.naturbestattung.at

Gedenkfeier im Wald der Ewigkeit, Mauerbach

Gedenkfeier im Wald der Ewigkeit, Mauerbach. Live-Musik, tröstende und Mut machende Reden im Gedenken an alle Menschen, die uns vorangegangen sind.

Datum: 01.11.2025, 13:00 Uhr

Ort: Gedenkfeier im Wald der Ewigkeit, Mauerbach

oberhalb des Friedhofs Mauerbach

3001 Mauerbach

Österreich

URL: https://www.naturbestattung.at

Gedenkfeier im Wald der Ewigkeit, Bisamberg / Klein-Engersdorf

Gedenkfeier im Wald der Ewigkeit, Bisamberg / Klein-Engersdorf. Live-Musik, tröstende und Mut machende Reden im Gedenken an alle Menschen, die uns vorangegangen sind.

Datum: 01.11.2025, 14:00 Uhr

Ort: Wald der Ewigkeit, Bisamberg / Klein-Engersdorf

Kirchenweg 1

2102 Hagenbrunn

Österreich

URL: https://www.naturbestattung.at

Gedenkfeier im Wald der Ewigkeit, Wien 14

Gedenkfeier im Wald der Ewigkeit, Wien 14. Live-Musik, tröstende und Mut machende Reden im Gedenken an alle Menschen, die uns vorangegangen sind.

Datum: 01.11.2025, 15:00 Uhr

Ort: Gedenkfeier im Wald der Ewigkeit, Wien 14

Forstweg oberhalb der Jägerwirtstraße

1140 Wien

Österreich

URL: https://www.naturbestattung.at