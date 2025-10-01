FPÖ – Kolm: „Inflation bleibt hoch, dennoch treibt die schwarz-rot-pinke Verliererampel Österreich weiter in die Teuerung“

Wien (OTS) -

„Die schwarz-rot-pinke Verliererampel hat weiterhin keine passenden Antworten auf die nach wie vor hohe Inflation sowie die massive Teuerung in Österreich. Mit vier Prozent übersteigt die heimische Inflation jene Deutschlands mit 2,2 Prozent, Frankreichs mit 1,1 Prozent sowie Italiens mit 1,8 Prozent und liegt auch deutlich über der Inflation in der Eurozone mit 2,2 Prozent. Seit Monaten versagt diese Regierung bei der Teuerungsbekämpfung auf ganzer Linie“, kritisierte FPÖ-Wirtschaftssprecherin NAbg. Dr. Barbara Kolm. „Ein solcher Inflationsunterschied bei einer gemeinsamen Währung beweist, dass hier in unserem Land etwas grundlegend falsch läuft“, so Kolm weiter.

„Während andere Länder ihre Inflation längst im Griff haben, leidet Österreich unter einer heillos überforderten Regierung, die mit Rekordsteuern, Rekordstaatsquote, überbordender Bürokratie und einer verfehlten Energiepolitik die Preise weiter hochtreibt. Immer mehr Menschen können ihren Lebensstandard nicht mehr halten, Ersparnisse schmelzen dahin und Familien wissen nicht mehr, wie sie ihre monatlichen Fixkosten bestreiten sollen. Anstatt gegenzusteuern, verwaltet die schwarz-rot-pinke Verliererampel die Probleme im alten Stil der Sozialpartner und weigert sich, echte Reformen für eine solide angebotsorientierte Wirtschaftspolitik auf den Weg zu bringen“, betonte Kolm.

„Österreich benötigt nun sehr rasch tiefgreifende Strukturreformen, ein sofortiges Ende der schwarz-rot-pinken Ausgabenexzesse. Die Regierung muss endlich echte Steuersenkungen beschließen, die arbeitende Bevölkerung sowie die Leistungsträger entlasten, und eine marktwirtschaftliche Neuausrichtung mit Fokus auf Eigentum, Innovation und unternehmerische Freiheit umsetzen. Nur so kann die Teuerung dauerhaft gebremst und der Standort Österreich wieder wettbewerbsfähig gemacht werden“, sagte die FPÖ-Wirtschaftssprecherin.

„Diese hohe Inflation in Österreich ist kein Naturgesetz, sondern das hausgemachte Ergebnis einer verantwortungslosen Politik von ÖVP, SPÖ und NEOS. Während die Verliererampel den Menschen immer tiefer in die Tasche greift und die Wirtschaft stranguliert, stehen wir Freiheitliche mit einem Volkskanzler Herbert Kickl für einen echten Kurswechsel, der Wohlstand sichert, Familien entlastet und den Standort Österreich stärkt. Nur mit uns wird es wieder eine Politik für die Österreicher und nicht gegen sie geben“, erklärte Kolm.