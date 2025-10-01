Bis zu 598.000 beim Einstand des neuen „Soko Linz“-Teams in ORF 1 mit dabei

Wien (OTS) -

Top-Zahlen für das neue Top-Team! Ihren Dienstantritt erfolgreich gemeistert haben Angelika Niedetzky und Michael Steinocher gestern, am Dienstag, dem 30. September 2025 – und bis zu 598.000 Zuseher:innen waren bei ihrem ersten „Soko Linz“-Fall mit dabei. An der Seite von Katharina Stemberger, Alexander Pschill, Miriam Hie und Damyan Andreev verstärken die beiden nun immer dienstags um 20.15 Uhr in ORF 1 (sowie bereits vorab auf ORF ON) das Team der beliebten ORF-Krimi-Serie in den neuen Folgen der vierten Staffel. Im Durchschnitt sahen 568.000 (vorläufige Gewichtung) bei einem Marktanteil von 23 Prozent (Zielgruppe 12+) „Good Cop – Bad Cop“ – die erste Episode der neuen Saison rund um einen tödlichen Überfall auf einen Geldtransporter. Der Auftakt der vierten Saison erzielte damit die dritthöchste Durchschnittsreichweite nach den ersten beiden Folgen der Serie im Jahr 2022. Der Marktanteil erreichte den zweithöchsten Wert seit Serienstart. In der jungen Zielgruppen 12–29 lag der Marktanteil bei 23 Prozent. Die vierte Staffel von „Soko Linz“ ist eine Koproduktion von ORF und Gebhardt Productions gefördert von FISA+, Fernsehfonds Austria und dem Land Oberösterreich.

„ACAB“: Neue „Soko Linz“-Folge am 7. Oktober in ORF 1 sowie bereits jetzt auf ORF ON

Weiter geht es für die „Soko Linz“ am Dienstag, dem 7. Oktober, um 20.15 Uhr in ORF 1 sowie bereits jetzt auf ORF ON, wenn das Team den Tod einer talentierten Tätowiererin untersucht und sich in eine Welt zwischen Tattoo-Tinte und Toxinen begibt, um den Täter oder die Täterin zu finden. Recherchen führen sie dabei vom Botanischen Garten über die Welt einer Esoterikerin und schließlich sogar unter die Tätowiernadel.

„Soko Linz“ auf ORF ON streamen

Die neuen Folgen von „Soko Linz“ stehen jeweils bereits sieben Tage vor ihrer ORF-1-Ausstrahlung auf ORF ON zur Verfügung, wo auch die Auftaktepisode der vierten Staffel weiterhin gestreamt werden kann.