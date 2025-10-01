  • 01.10.2025, 12:40:04
René Brandstötter setzt erfolgreiche Tätigkeit als Vertriebsvorstand der Allianz Österreich fort
Die Allianz Österreich freut sich bekanntzugeben, dass René Brandstötter seine Rolle als Vertriebsvorstand um weitere drei Jahre verlängern wird. Sein aktueller Vertrag, der am 31. Dezember 2025 ausläuft, wird bis zum 31. Dezember 2028 verlängert.

Daniel Matić, CEO der Allianz Österreich, kommentiert: „Wir freuen uns, bekanntzugeben, dass René Brandstötters Vertrag bis Ende 2028 verlängert wird. Seine Expertise und sein Engagement sind von großem Wert für unser Unternehmen und unsere Partner:innen. Gemeinsam mit ihm wollen wir unsere Position im Markt weiter stärken.“

René Brandstötter, gebürtiger Oberösterreicher, begann seine Karriere 2007 als Lehrling bei der Allianz in Österreich. Nach seiner Tätigkeit im Back-Office der Makler-Abteilung wechselte er als Key Account Manager in den Allianz Sondervertrieb, wo er sich um die fachliche Betreuung der Geschäftspartner:innen sowie die Akquise und den Ausbau neuer Geschäftsbeziehungen kümmerte. 2014 stieg er zum Abteilungsleiter des Allianz Sondervertriebes auf. Vor seiner Ernennung zum Vertriebsvorstand im Januar 2023 war er als Head of Broker für die Makler:innen, Mehrfachagent:innen und Strukturvertriebe verantwortlich und hat maßgeblich zum Aufbau der neuen Vertriebsorganisation beigetragen. Brandstötter wird weiterhin eine zentrale Rolle in der strategischen Ausrichtung und dem Wachstum der Allianz Österreich spielen und das Vorstandsteam mit seiner Erfahrung und seinem Know-how bereichern.

Rückfragen & Kontakt

Dr. Thomas Gimesi
Pressesprecher / Allianz Österreich

Telefon: +43 676 878222914
E-Mail: presse@allianz.at
Website: https://www.allianz.at/

