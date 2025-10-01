Eröffnung des größten Photovoltaik-Parks der Energie Steiermark: 20 Hektar in Dobl-Zwaring sind ab sofort „Sonnenstrom-Insel“

Graz/Dobl (OTS) -

In Dobl-Zwaring bei Graz wurde heute der größte Photovoltaik-Park der Energie Steiermark eröffnet. Dieser liefert ab sofort grünen Strom für mehr als 6.000 Haushalte im Bezirk Graz-Umgebung. Auf einem rund 20 Hektar großen Areal werden jährlich über 22 Millionen Kilowattstunden Sonnenstrom produziert. Damit können CO2-Emissionen von mehr als 6.300 Tonnen pro Jahr eingespart werden. Eine agrarische Doppelnutzung ist Teil des PV-Parks: Mehr als 100 Schafe aus dem bekannten Chianinahof von Nino Sifkovits haben unter den Paneelen eine neue Weidefläche gefunden. Die Energie Steiermark investierte gemeinsam mit dem Partner-Unternehmen Enery rund 13 Millionen Euro in das Vorzeige-Projekt, das in nur einem Jahr Bauzeit umgesetzt werden konnte. Bei den Vor-Sondierungen für das Projekt wurden übrigens zahlreiche Fundstücke aus dem Jahr 2.300 vor Christi Geburt entdeckt, die zurzeit von einem Archäologie-Team analysiert werden. Vieles deutet auf eine Siedlung in der späten Kupferzeit hin.

„Die Energie Steiermark investiert in den nächsten Jahren rund 5,5 Mrd. EUR in den Ausbau Erneuerbarer Energie und die Stromnetze – Photovoltaik ist ein zentraler Aspekt dabei. Unsere Sonnenstrom-Offensive sieht vor, in den kommenden Jahren 300 Megawatt Leistung zu installieren. Damit könnten in Summe über 100.000 Haushalte ausschließlich über die Sonne versorgt werden“, so das Vorstands-Team Martin Graf und Werner Ressi. „Aus heutiger Sicht gehen wir angesichts der erfolgreichen Umsetzung unserer Projekte davon aus, dass wir die entsprechenden Klimaziele des Landes punktgenau erreichen werden“. „Dabei geht es nicht nur um die Frage der Nachhaltigkeit, sondern vor allem um die Unabhängigkeit von Importen und die Versorgungssicherheit“, so Graf und Ressi.

Richard König, CEO Enery Development, und Enery-COO Lukas Nemec freuen sich über die partnerschaftliche Kooperation: „Wir haben an der Entwicklung das Agro-PV Projekt Dobl seit 2020 gearbeitet und freuen uns gemeinsam mit unserem Kooperationspartner Energie Steiermark, die Anlage zu eröffnen. Der Sonnenpark Dobl-Zwaring ist ein idealtypischer Standort für ein Freiflächensolarprojekt. Uns ist es gelungen, ein ökologisches und ökonomisches Projekt symbiotisch zu integrieren. Die steirische Industrie und die steirischen Haushalte werden mehr solcher Großprojekte im Solar-, Wind- und Batteriespeichersegment brauchen, um langfristig günstigen Grünstrom aus heimischer Erzeugung zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit und Leistbarkeit von Energie zu gewährleisten. Wir bedanken uns bei dem gesamten Team der Energie Steiermark, den Partnerunternehmen, der Gemeinde Dobl, den GrundeigentümerInnen und den Behörden für die hervorragende Zusammenarbeit.“

In der Gemeinde Dobl-Zwaring findet die Anlage positiven Zuspruch. „Wir sind überzeugt, dass der Photovoltaik-Park eine äußerst zukunftsweisende Lösung für unsere Gemeinde, für das Klima und die Zukunft unserer Kinder ist. Mit dem PV-Park Dobl als größten PV-Park der Energie Steiermark mit Enery wird nun Erneuerbarer Strom für über 6.000 Haushalte erzeugt,“ führt die Bürgermeisterin von Dobl-Zwaring, Waltraud Walch aus. „Außerdem gibt es bei dieser Anlage auch landwirtschaftliche Doppelnutzung mit Schafhaltung, einen Wildkorridor und zahlreiche Brut-, Nist- und Rückzugsmöglichkeiten für zahlreiche Tierarten.