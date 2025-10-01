ÖHV-Forum Wien: Neue Gästeströme, neue Chancen

Wien (OTS) -

„Hotels müssen rasch und flexibel auf veränderte Rahmenbedingungen reagieren. Das ÖHV-Forum Wien liefert Impulse für die strategische Ausrichtung und bietet Einblicke von Top-Expert:innen“, betont ÖHV-Vizepräsident Alexander Ipp, Vorsitzender der Landesgruppe und selbst Gastgeber in der Bundeshauptstadt. Nach der Begrüßung durch Tourismusstaatssekretärin Elisabeth Zehetner sowie einem Überblick über die aktuellen Herausforderungen der Branche von ÖHV-Präsident Walter Veit und Alexander Ipp richtet das Forum den Blick auf internationale Reisetrends und die daraus entstehenden Chancen für die Wiener Hotellerie.

Daten und Märkte

Zum Auftakt zeigt Olivier Ponti von ForwardKeys anhand aktueller Analysen, wie sich internationale Reiseströme entwickeln, welche Chancen sich daraus für Wien ergeben und wie Betriebe diese Erkenntnisse für ihre strategische Ausrichtung nutzen können. Im Anschluss widmen sich Sandra Neukart, und Holger Sicking von der Österreich Werbung den zentralen Entwicklungen für den heimischen Tourismus und den Perspektiven für die Hotellerie. Ergänzend richtet Anita Paic vom Vienna Convention Bureau den Fokus auf Wien und gibt Einblicke in die Dynamik des MICE-Marktes, die Rolle internationaler Großveranstaltungen sowie die Potenziale neuer Herkunftsmärkte.

Aktuelle Entwicklungen am Flughafen Wien und Insiderwissen

Flughafen Wien-Vorstand Julian Jäger gibt Einblicke in aktuelle Entwicklungen, Ausbauprojekte und neue Verbindungen. Den Schlusspunkt setzt eine Diskussionsrunde mit Expert:innen: Ines Pietsch (Austria Classic Hotel Wien), Robert Wagner (Hilton Austria) und Alexander Ipp (IPP Hotels) berichten über die Erschließung neuer Märkte in ihren Betrieben, Änderungen im Gästemix und Herausforderungen rund um Marktzugang und Visa-Bestimmungen. Abgerundet wird das Forum durch entspanntes Networking im Wiener Stil mit regionalen Schmankerln.

Die Anmeldung zum ÖHV-Forum „Internationale Gästeströme“ am 9. Oktober ab 13:00 Uhr im Hilton Vienna Park sowie alle Details zum Programm finden Sie hier.