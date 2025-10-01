  • 01.10.2025, 12:18:33
  • /
  • OTS0134

Gruppe Sofortmaßnahmen entfernt Schrottautos in Wien-Favoriten

Wien (OTS) - 

Heute, Mittwoch, rückte die Gruppe Sofortmaßnahmen nach einem Hinweis aus den Medien zu einem Einsatz auf einem ÖBB-Grundstück in Wien-Favoriten aus. Mehrere stark beschädigte und seit langer Zeit abgestellte Fahrzeuge standen in völlig desolatem Zustand auf dem Gelände. Ölspuren und zahlreiche Zigarettenstummel rund um die Autos machten die Gefahr für Umwelt und Anrainer*innen deutlich, zumal sich der Bereich direkt neben einem Wohngebiet und einem Spielplatz befindet. In Zusammenarbeit mit der MA 48 und der ÖBB wurden insgesamt fünf Autos abgeschleppt. An diesem Gelände gab es bereits mehrfach Einsätze, da er von Jugendgruppen als Treffpunkt genutzt wurde.

„Wir sprechen hier nicht nur von Schrottautos, sondern von potenziellen Gefahren mitten in einem Wohngebiet. Aus den Autos ist Öl ausgetreten und die vielen Zigarettenstummel erhöhen in solch einem Fall die Brandgefahr deutlich. Um solche Gefahrenstellen zu beseitigen, sind in diesem Grätzel bereits weitere Aktionen geplant“, so Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen.

rk-Fotoservice: https://presse.wien.gv.at/bilder

Rückfragen & Kontakt

Gruppe Sofortmaßnahmen
Garo Chadoian, MSc
Telefon: +43 1 4000 75203
E-Mail: garo.chadoian@wien.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright