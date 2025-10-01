Gruppe Sofortmaßnahmen entfernt Schrottautos in Wien-Favoriten

Wien (OTS) -

Heute, Mittwoch, rückte die Gruppe Sofortmaßnahmen nach einem Hinweis aus den Medien zu einem Einsatz auf einem ÖBB-Grundstück in Wien-Favoriten aus. Mehrere stark beschädigte und seit langer Zeit abgestellte Fahrzeuge standen in völlig desolatem Zustand auf dem Gelände. Ölspuren und zahlreiche Zigarettenstummel rund um die Autos machten die Gefahr für Umwelt und Anrainer*innen deutlich, zumal sich der Bereich direkt neben einem Wohngebiet und einem Spielplatz befindet. In Zusammenarbeit mit der MA 48 und der ÖBB wurden insgesamt fünf Autos abgeschleppt. An diesem Gelände gab es bereits mehrfach Einsätze, da er von Jugendgruppen als Treffpunkt genutzt wurde.

„Wir sprechen hier nicht nur von Schrottautos, sondern von potenziellen Gefahren mitten in einem Wohngebiet. Aus den Autos ist Öl ausgetreten und die vielen Zigarettenstummel erhöhen in solch einem Fall die Brandgefahr deutlich. Um solche Gefahrenstellen zu beseitigen, sind in diesem Grätzel bereits weitere Aktionen geplant“, so Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen.

rk-Fotoservice: https://presse.wien.gv.at/bilder