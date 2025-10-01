  • 01.10.2025, 12:03:04
Grüne Wien/Ellensohn, Schneckenreither zu Stadtrechnungshofbericht: Feuerhalle Simmering nicht ausreichend brandgeschützt

Wien (OTS) - 

Die Feuerhalle Simmering weist eine Vielzahl von Mängeln auf, das geht aus dem aktuellen Stadtrechnungshofbericht hervor. „Besonders gefährlich: Vor allem beim Brandschutz ist in der Feuerhalle noch viel Luft nach oben“, so Kontrollsprecher David Ellensohn von den Grünen Wien. Der Rechnungshof stellt im Bereich der brandschutztechnischen Sicherheitsprüfungen, Brandschutzplänen und Brandschutzklappen Mängel fest. Verbesserungspotential sah der Stadtrechnungshof auch bei der Einhaltung von Überprüfungsintervallen und der Aufzeichnung von Eigenkontrollen. Bemängelt wird auch, dass es in der Feuerhalle im Bereich der Sargaufbewahrung und im Verabschiedungsraum keine unbrennbaren Böden gibt. „Brandschutzmängel ausgerechnet in der Feuerhalle Wien – das ist im wahrsten Sinn des Wortes brandgefährlich“, so Ellensohn.

„Die Feuerhalle Wien müsste eigentlich ganz speziell gut ausgerüstet sein, was Brandschutz betrifft. Dass der Brandschutz hier hinter andere öffentliche Einrichtungen zurückfällt, ist alarmierend“, ergänzt Katastrophenschutzsprecherin Theresa Schneckenreither. „Hier muss dringend nachgebessert werden“, so Ellensohn und Schneckenreither.

Mängel gibt es laut Stadtrechnungshofbericht auch bei den Rauchfängen und Aufzügen, hier wird eine Sanierung empfohlen.

