Volkshilfe NÖ: KundInnen vergeben Bestnoten für Seniorenangebote und Kinderbetreuung

Wiener Neustadt (OTS) -

Die jährliche Kundenbefragung der Volkshilfe Niederösterreich / SERVICE MENSCH GmbH bestätigt auch 2025 das hohe Vertrauen in die Leistungen der MitarbeiterInnen. Sowohl die Angebote für SeniorInnen, von mobiler Pflege und Betreuung bis hin zu Essen zuhause, Notruftelefon, mobiler Therapie und Wohnen im Alter, als auch die Kinderbetreuung (Kinderhäuser, Kids & Family) wurden von KundInnen, Eltern und Angehörigen mit Bestnoten bewertet.

„Die Ergebnisse zeigen einmal mehr, dass unsere Teams tagtäglich ausgezeichnete Arbeit leisten“, betont der Geschäftsführer Gregor Tomschizek, „die größte Auszeichnung für unsere KollegInnen ist die Wertschätzung, die sie durch unsere KundInnen erhalten.“

Bei den Seniorenangeboten ist die Zufriedenheit auf konstant hohem Niveau. „Die Bewertungen bewegen sich durchgehend im Bereich Sehr gut“, hebt Bereichsleiterin und Prokuristin Maria Panzenböck-Stockner hervor, „in allen Bereichen zeigt sich ein Bild höchster Qualität.“

Im Bereich Kids & Family zeigen die Eltern großes Vertrauen. Auch hier bestätigen die Eltern die hohe Qualität der Kinderbetreuung. Besonders positiv hervorgehoben werden Zuverlässigkeit, Fachkompetenz und Höflichkeit der Kids-MitarbeiterInnen.

„Die Eltern sind sehr zufrieden mit der Betreuung und Entwicklung ihrer Kinder“, freut sich Bereichsleiterin Karola Grill-Haderer, „die Ergebnisse sind ein starkes Lob an unsere PädagogInnen und BetreuerInnen in den Kinderhäusern“.

Qualität ist ein Markenzeichen, denn seit 2014 ist die SERVICE MENSCH GmbH / Volkshilfe NÖ nach ISO 9001:2015 zertifiziert und damit die erste mobile Pflege- und Betreuungsorganisation in Niederösterreich mit international anerkanntem Qualitätsnachweis.

„Diese konstant hohen Ergebnisse sind gerade in herausfordernden Zeiten ein Zeichen für das besondere Engagement unserer Teams“, ergänzt der Präsident der Volkshilfe Prof. Ewald Sacher, „ein herzliches Dankeschön an alle MitarbeiterInnen und an die KundInnen, die uns mit ihrem Feedback dabei unterstützen, noch besser zu werden.“