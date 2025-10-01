Termine am 2. Oktober in der Rathauskorrespondenz

10.00 Uhr, Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler und Stephan Rabl, künstlerische Leitung Junge Theater Wien, präsentieren das Programm der Eröffnungssaison 2025/26 (21., VHS Großfeldsiedlung, Kürschnergasse 9)

11.00 Uhr, Pressekonferenz zum neuen Wasserwerk auf der Donauinsel mit Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky und Wiener Wasser-Leiter Paul Hellmeier (22., Wasserwerk Donauinsel, zwischen Nordbrücke und Steinitzsteg)