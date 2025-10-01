Kindergarten-Gruppenerweiterung in Langenzersdorf

St. Pölten (OTS) -

Weil in anderen Teilen der Welt Krieg herrsche, müsse man sich umso mehr bewusst sein, in welch wunderbarem Land wir leben – „wir sind stolz darauf, eines der reichsten Länder zu sein, ein hervorragendes Sozialsystem, eine funktionierende Wirtschaft und eine sehr gute Gesundheitsversorgung zu haben“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am heutigen Mittwoch bei der Eröffnung der Gruppenerweiterung im NÖ Landeskindergarten II in Langenzersdorf.

Bis Ende 2027 investiere Niederösterreich 750 Millionen Euro in den Ausbau der Kinderbetreuung, fuhr Mikl-Leitner fort und betonte: „Das zahlt sich mehrfach aus – im Sinne der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und als Grundstein für die beste Zukunft unserer Kinder. Der Kindergarten ist die erste Bildungseinrichtung, hier wagen die Kleinsten die ersten Schritte ins Leben, lernen das Miteinander und bekommen Traditionen vermittelt“.

Mit diesem Schmuckkästchen, in dem die Kinder mit viel Kompetenz und Herzblut betreut werden, sei Langenzersdorf noch ein Stückchen liebens- und lebenswerter geworden, meinte die Landeshauptfrau und unterstrich abschließend: „So wie in Langenzersdorf geschieht es im ganzen Land. Mittlerweile ist Niederösterreich im Bundesländervergleich auf Platz eins in der Besuchsquote der Zwei- und Drei- bis Fünfjährigen“.